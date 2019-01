VIDEO: La amarga versión del #10yearchallenge de los países en guerra antes y después del conflicto

Parece que el #10yearchallenge no piensa perder impulso hasta que en el ciberespacio no quede ni una sola persona que no haya compartido su foto de hace 10 años junto con alguna imagen actual. Pero en el marco de ese reto ya han aparecido varios mensajes que no comparan cómo ha cambiado una persona, sino denuncian los problemas sociales o muestran los cambios políticos que se han producido en un país.

Así, el siguiente video de RT muestra las imágenes de 'antes de la guerra' y las de 'después de la guerra' de los países del Oriente Medio, envueltos en sangrientos conflictos durante los últimos años.

En la compilación se pueden observar calles y lugares turísticos de ciudades sirias como Palmira, Alepo y Raqa, Mosul en Irak y Saná en Yemen.