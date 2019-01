"No descartamos versión de sabotaje": López Obrador promete castigar a los culpables de la explosión

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no descarta que la explosión ocurrida este viernes en un ducto de Pemex cerca de Tlahuelilpan, estado de Hidalgo, se deba a un acto de sabotaje y ha asegurado que los responsables serán castigados.

"Hemos decidido transparentar todo el proceso para llegar a la verdad sin ocultar absolutamente nada, por eso vamos a estar informando a los ciudadanos", dijo López Obrador este sábado en su segunda rueda de prensa extraordinaria por lo ocurrido en Tlahuelilpan, que dejó al menos 73 muertos y decenas de heridos.

"Vamos a hacer que se sepa la verdad y se castigue a los responsables", afirmó el mandatario, señalando que no descarta la posibilidad de que la explosión haya sido fruto de un acto de sabotaje por parte de quienes se dedican a las "actividades ilícitas" de la toma clandestina de combustible.

Al respecto, López Obrador subrayó que su gobierno no retrocederá en su plan de combate al robo de combustible lanzado en diciembre pasado. "No queremos relaciones de complicidad. El Gobierno no va a establecer componendas ni relaciones de complicidad con nadie, vamos a actuar con rectitud y honestidad. Cero tolerancia a la corrupción e impunidad (…) Tenemos que limpiar de corrupción al país, sino no vamos a salir adelante", dijo.

Insistió en que las medidas contra el robo de combustible continuarán y serán reforzadas, así como también se está analizando la posibilidad de fortalecer los ductos con una nueva tecnología que permita resistir las perforaciones ilícitas.

Por otro lado, anunció que las "víctimas y sus familiares van a tener todo" el apoyo del Ejecutivo, y en esa línea el jefe de Estado adelantó que se implementará un programa social para contrarrestar la toma clandestina de combustible, ofreciendo oportunidades de trabajo, porque lo ocurrido este viernes "se ha originado por el abandono" que el pueblo ha vivido en el país en las últimas décadas.

"Vamos a enfrentar estos problemas atendiendo las causas, porque si hay trabajo, bienestar, va a haber estabilidad en el país", añadió el presidente.

Respecto al actuar de los elementos del Ejército que se encontraban en el lugar, en el momento en que cientos de personas tomaban el combustible del ducto manipulado, López Obrador manifestó que "no era posible detener a las personas; eran muchos y se actuó con prudencia. En el caso de que se hubiese pedido refuerzo no se hubiese logrado mucho".

"Hay el antecedente de que cuando se dan estos casos no se respeta ni siquiera a los militares", pero "estoy más por la postura que asumió el Ejército, porque no podemos enfrentar estos casos con medidas coercitivas". Además "no se tenían todos los elementos, y en casos como este habría sido muy difícil poder controlar a la gente", argumentó.