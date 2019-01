"No ven el crimen y las drogas": Trump critica a los demócratas por el cierre del Gobierno

Este domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recurrido a Twitter, su herramienta favorita a la hora de divulgar noticias y posturas, para lanzar fuertes críticas contra sus oponentes demócratas por el cierre del Gobierno más largo de la historia del país.

En concreto, sus diatribas han tenido como blanco a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi que este sábado rechazó la propuesta de Trump de aprobar una ley que prolonga por tres años el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) a cambio del presupuesto para financiar la construcción de un muro en la frontera con México.

"Nancy Pelosi y algunos de los demócratas rechazaron mi oferta ayer antes de que me levantara para hablar. No ven el crimen y las drogas, solo ven el 2020, que no van a ganar. ¡Mejoren la economía! Deben hacer lo correcto para el país y permitir que las personas regresen al trabajo", ha escrito Trump.

Entonces, Pelosi calificó la propuesta presidencial —que también contenía el compromiso del mandatario de prorrogar por el mismo período el Estatus de Protección Temporal (TPS) a 300.000 inmigrantes— de "una compilación de iniciativas previamente rechazadas" e "inaceptables" que en total "no representan un esfuerzo de buena fe para restablecer la seguridad" de los estadounidenses.

En su siguiente tuit, el jefe de Estado norteamericano ha afirmado que "Pelosi se ha comportado de manera tan irracional y se ha ido tan a la izquierda que ahora se ha convertido oficialmente en una demócrata radical" y "ha perdido el control". "Y, por cierto, limpie las calles de San Francisco, ¡están asquerosas!", ha agregado Trump haciendo referencia al hecho de que muchos servicios del Gobierno, como la limpieza, no funcionan o funcionan parcialmente debido al cierre de la Administración.

Avances en la construcción del muro

Más tarde, el máximo cargo de EE.UU. ha hablado del muro en la frontera con México alegando que su construcción prosigue pese a la incertidumbre sobre su financiación, la piedra angular que centra los debates presupuestarios entre los parlamentarios norteamericanos.

"No lo olviden, estamos construyendo y renovando grandes secciones del Muro ahora mismo. Estamos avanzando rápidamente, y [el muro] costará mucho menos de lo que los políticos anteriores creían que fuera posible. Después de todo, construir es lo que hago mejor, ¡incluso cuando no hay dinero disponible!", ha remarcado el inquilino de la Casa Blanca.

El cierre del Gobierno más largo en la historia de EE.UU., decretado el pasado 22 de diciembre, fue provocado por la demanda de Trump de que el Congreso apruebe un presupuesto de 5.700 millones de dólares para financiar su plan de Seguridad Fronteriza, que incluye la construcción del muro en los límites con México. Los demócratas, que tienen mayoría en la Cámara de Representantes, se niegan a hacerlo.