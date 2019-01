El Gobierno de México investigará a funcionarios por la explosión del oleoducto que dejó 89 muertos

El Gobierno de México citará a declarar a los funcionarios de las dependencias relacionadas con la explosión que se produjo el pasado viernes en un ducto en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo (centro de México), entre ellas Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Seguridad. El estallido dejó hasta el momento un saldo de 89 víctimas mortales.

En conferencia de prensa, el flamante fiscal General de México, Alejandro Gertz Manero, señaló además que en la investigación no se ocultará información, pero advirtió que tampoco se adelantarán hipótesis que no se puedan ratificar sobre las causas de la explosión.