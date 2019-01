Qué se sabe de los movimientos bancarios que salpican al hijo de Jair Bolsonaro

Tres semanas después de la investidura de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil, uno de sus hijos se encuentra en el centro de la polémica por unos depósitos "sospechosos". A comienzos de diciembre, la familia ya se vio salpicada por unos movimientos "atípicos" descubiertos en la cuenta bancaria del chófer de Flávio Bolsonaro, que es senador electo por Río de Janeiro.

A pesar de que el senador electo ha declarado que "no tiene nada que esconder", estos sucesos suponen una "mancha" para los Bolsonaro, y más cuando el presidente hizo de la lucha contra la corrupción una de sus banderas electorales. El domingo, el mandatario viajó a Davos para asistir al Foro Económico Mundial, mientras en Brasil el asunto de su hijo ocupa las portadas de los principales periódicos nacionales.

¿De qué se le acusa?

El Consejo de Control de Actividades Fiscales de Brasil (COAF) detectó ingresos "sospechosos" en las cuentas del senador, según reveló la cadena Globo. Los documentos del COAF son fruto de una investigación del Ministerio Público de Río de Janeiro sobre una posible red de sobornos en la Asamblea Legislativa.

El presidente, Jair Bolsonaro, y su hijo, Flávio, tras depositar su voto en las elecciones, Río de Janeiro, Brasil, 7 de octubre de 2018. / Ricardo Moraes / Reuters

Según el COAF, entre junio y julio del 2017, Flávio Bolsonaro recibió 48 depósitos por un total de 96.000 reales (unos 24.000 dólares), que se llevaron a cabo a través de los cajeros automáticos de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro. El COAF, que no pudo detectar la procedencia de los depósitos, asegura que el hecho de realizar los pagos en partes puede indicar la intención de ocultar la fuente del dinero.

En el mismo documento, se advierte que el hijo del mandatario de Brasil pagó también un título bancario de la Caixa Económica Federal por un valor de más de un millón de reales (más de 265.000 dólares). El organismo no pudo identificar al beneficiario.

¿Qué dice Flávio Bolsonaro?

El domingo por la noche, el senador electo aseguró que los depósitos corresponden a la compra y venta de un apartamento y, según él, al ser una vivienda sobre plano lo gestionó primero con la constructora y cuando se terminó buscó la financiación de la Caixa Económica Federal.

"No tengo nada que esconder (...) Os estoy mostrando cuál es el origen. Tiene origen, no es origen ilícito. No tiene origen en terceros", se defendió en una entrevista que concedió a la cadena TV Record. "No tiene ningún misterio. Todo está declarado (...) Si fuese algo ilícito, ¿creen que lo depositaría en mi cuenta?", sentenció.

Parte da entrevista que dei no Domingo Espetacular, pontuando todas as injustiças que grande parte da imprensa vem fazendo com meu nome.

A verdade sempre prevalecerá!



Vídeo completo: https://t.co/qcBa3a8RlJpic.twitter.com/B5b6XY85UO — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) 21 de enero de 2019

En relación al título bancario de la Caixa, Flávio Bolsonaro explicó que compró el apartamento sobre plano. "Cuando usted compra un apartamento sobre plano la financiación es a través de la constructora y ya cuando se habita la Caixa puede realizar la financiación (...) Ellos pagan mi deuda y yo paso a ser deudor de la Caixa", zanjó.

Fabrício Queiroz, el chófer

Las revelaciones se producen después de que en diciembre de 2018, el COAF revelase que se habían detectado unas "transacciones atípicas" en las cuentas de Fabricio Queiroz, chófer y exasesor del senador electo, por un valor de 1,2 millones de reales (307.000 dólares). Los movimientos se realizaron durante un año, entre el 1 enero de 2016 y el 31 de enero 2017.

El COAF consideró que la cifra que manejó este hombre, un policía militar muy próximo a la familia Bolsonaro, era incompatible con el salario que percibía por aquel entonces, unos 23.000 reales (alrededor de 5.900 dólares).

Además, curante la investigación, se descubrió que Queiroz realizó un depósito de 24.000 reales (6.150 dólares) en la cuenta de Michelle Bolsonaro, esposa del presidente. El dinero no fue declarado después a las autoridades fiscales.

Queiroz ha sido citado en varias ocasiones por el Ministerio Público, pero hasta la fecha no se ha presentado alegando problemas de salud.

Este lunes, el portal G1 reveló que entre 2007 y 2011, Queiroz recibió, cuando trabajaba para Flávio Bolsonaro, "irregularmente" 16.800 reales (unos 4.500 dólares) en ayuda educativa para una de sus hijas.

La semana pasada, el Tribunal Federal Supremo de Brasil ordenó suspender temporalmente la investigación de Queiroz, tras un recurso de amparo presentado por el senador. El juez Marco Aurelio Mello deberá definir sobre la causa una vez que concluya el receso judicial, a partir del 31 de enero.

¿Qué dice el chófer?

En una entrevista a finales de diciembre a la televisión brasileña SBT, Queiroz aseguró que el dinero que tiene es fruto de sus negocios.

"Soy un hombre de negocios. Hago dinero. Hago así. Yo compro, revendo, compro, revendo. Compro carros, revendo carros. Siempre fue así. Siempre", comentó Queiroz.

Además, Queiroz negó cualquier implicación de Flávio Bolsonaro con las transacciones por las que es investigado.

"Está prohibido hablar de dinero en el gabinete. Nunca, nunca. Es de cobardes relacionar lo que está pasado conmigo con el diputado Flávio Bolsonaro", señaló el chófer, que se calificó a sí mismo como "un hombre trabajador" y con unos gastos "inmensos" mensualmente.

Respecto al depósito realizado en la cuenta de Michelle Bolsonaro dijo que se trató de "un préstamo" que le habían hecho que el propio presidente le hizo por un valor de 40.000 reales (uno 10.300 dólares).

