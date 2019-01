"¿Le gustaría hablar con el presidente?": Un periodista cena en París y termina hablando con Trump

Sentado en una cafetería del Barrio Latino de París, un estadounidense estaba hablando con un compañero sobre el presidente Donald Trump. "¿Te gustaría hablar con el presidente?", de repente le preguntó un desconocido, que estaba cenando en una mesa adyacente, y le entregó su teléfono.

Resultó que el hombre del teléfono era Joe Kernen, presentador de la cadena CNBC, y quien tomó la llamada del presidente era Dan Balz, reportero jefe del diario The Washington Post.

Balz pensó que podría tratarse del presidente francés Emmanuel Macron, pero era Trump. El mandatario tampoco sabía que él era un reportero de The Washington Post. Además, ni el presentador de televisión ni el periodista se conocían.

Resulta que Trump había llamado a Kernen para expresarle su lamento por tener que cancelar una entrevista programada para el Foro Económica Mundial en Davos (el presidente canceló su viaje debido al cierre parcial del Gobierno estadounidense).

Al parecer, Kernen le dijo al inquilino de la Casa Blanca que unas personas sentadas al lado en la misma cafetería en la capital francesa estaban hablando de él. Entonces el presidente Trump le dijo: "¿Siguen allí? Déjame hablar con ellos".

"Escuché que has estado diciendo cosas buenas sobre mí", empezó la conversación el presidente sin saber que estaba hablando con un reportero, y pensando aparentemente que era un simpatizante suyo. Cuando el periodista le preguntó sobre el cierre del Gobierno, Trump contestó:"¿Eres Hillary o eres Trump?"

En ese momento, Balz por fin se identificó como reportero de The Washington Post y se dio cuenta de que el presidente estaba usando el altavoz después de "un estallido de risa" que ocurrió cuando se presentó. Eso dio lugar a un breve conjunto de preguntas que no duró más de dos minutos. El periodista admitió que no había logrado sacar ninguna noticia de esa extraña y espontanea conversación con Trump.

"Y eso fue todo", escribió Balz. "Solo otra noche en una capital extranjera. Solo otro momento extraño y un encuentro casual con el presidente de Estados Unidos. Me pregunto si habrá otro", concluyó.