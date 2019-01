Reuters: EE.UU. quiere ser el revisor de las reformas comerciales de China

Estados Unidos presiona al Gobierno chino en busca del derecho de llevar a cabo revisiones periódicas de sus reformas comerciales, lo que pone como una condición para cerrar un acuerdo comercial bilateral, informa Reuters, citando fuentes que están al tanto de las negociaciones entre Washington y Pekín para encontrar una solución que ponga fin a la guerra comercial entre ambas naciones.

Si EE.UU. no resulta satisfecho con los resultados de esas inspecciones y considera que Pekín ha violado lo acordado, podría restablecer los aranceles, detalla el medio. Una de sus fuentes subrayó que "la amenaza de los aranceles no desaparece, incluso en el caso de que haya un acuerdo".

La parte china no se mostró especialmente alegre por la idea, pero la propuesta de Washington "no desbarató las negociaciones". Según una fuente china consultada por Reuters, no está claro con qué frecuencia EE.UU. quiere llevar a cabo sus "revisiones periódicas".

"Parece una humillación, pero tal vez las dos partes logren encontrar una manera de guardar las apariencias del Gobierno chino", comentó la fuente. Las tres personas con las que habló la agencia sostuvieron que la medida podría responder a las exigencias del representante de Comercio de EE.UU. Robert Lighthizer, que insistió en la necesidad de implantar un mecanismo de verificación del cumplimiento de cualquier acuerdo comercial entre ambos países.

Por su parte, la vicepresidenta superior del Consejo Empresarial EE.UU.– China (USCBC, por sus siglas en inglés) Erin Ennis comentó a Reuters que el sistema de revisión debería basarse en criterios claros. "Tiene que estar vinculado con la eliminación o reducción de los aranceles", señaló Ennis. "Si China puede demostrar el cumplimiento [de los criterios] a través de un proceso como este", agregó, las revisiones también serían "una medida que fomentaría la confianza entre ambas partes".