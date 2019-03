Pacientes con cáncer cerebral revelan los primeros y sutiles síntomas de la enfermedad

Las personas con tumores cerebrales primarios no prestan la atención necesaria a los primeros síntomas de la enfermedad, informa un estudio publicado el viernes en la revista científica PLOS ONE.

Un equipo de investigadores británicos entrevistó a 39 pacientes adultos con tumores cerebrales recién diagnosticados con el fin de detectar las señales que preceden al diagnóstico del cáncer.

Entre los síntomas más comunes que señalaron los pacientes se pueden destacar cambios en la cognición, como problemas en la comprensión, la memoria, la concentración y las multitareas, cambios en el sueño, dolores de cabeza, cambios en los sentidos y el equilibrio, así como cambios en la personalidad y el carácter.

"Sentí como un pequeño temblor en un lado"

La investigación ha revelado que la mayoría de los entrevistados no daba importancia a dichos síntomas por ser muy sutiles. En general, los pacientes entendían que estos problemas se debían al estrés, a la edad o la ocupación en el trabajo, lo que no justificaba una visita al médico.

"Cuando estaba bebiendo una taza de té sentí como un pequeño temblor en un lado, pero en realidad no me vino a la cabeza que se tratase de algo... Sabes, a veces estás cansado y tu brazo tiembla un poco, pero no sonó como una señal de alarma", afirmó un entrevistado.

"Aunque me equivoqué al hablar, todos nos equivocamos, o de todos modos hay lapsus en la lengua", añadió otra persona con cáncer cerebral.

Normalmente los pacientes no comentaron esos síntomas a sus médicos, ya que no los consideraron importantes. Simplemente olvidaron mencionarlos o pensaron que la consulta era demasiado corta para hacerlo.

En el futuro, dicho estudio permitiría a los médicos entender la influencia que tiene el cáncer cerebral a la cognición y el comportamiento de los enfermos, entender qué síntomas podrían ser un señal de esta enfermedad y prestar asistencia médica más oportuna.