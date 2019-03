Barbra Streisand pide disculpas por sus palabras sobre las presuntas víctimas de abuso de Michael Jackson

La actriz Barbra Streisand se disculpó por sus comentarios acerca del reciente documental sobre Michael Jackson, en el que dos hombres, Wade Robson y James Safechuc, aseguran haber sufrido abusos del cantante cuando eran niños. Tras afirmar que los menores "estaban encantados" de estar con el 'Rey del Pop', y que dicha situación "no los mató", la famosa actriz y cantante se convirtió en objeto de fuertes críticas.

"Lamento profundamente cualquier dolor o malentendido que he causado por no elegir más cuidadosamente mis palabras sobre Michael Jackson y sus víctimas, porque las palabras impresas no reflejan mis verdaderos sentimientos", escribió Streisand en su cuenta de Instagram. La actriz subrayó que no pretendía desdeñar el trauma que los chicos llevarán toda su vida. "Siento un profundo remordimiento y espero que James y Wade sepan que realmente los respeto y los admiro por decir la verdad", añadió la cantante.