"Aún no conocemos el informe": Rusia reacciona a las conclusiones del fiscal Mueller

La Administración presidencial de Rusia aún no ha examinado los resultados del informe final del fiscal especial Mueller, que no ha encontrado pruebas de colusión del equipo de Trump con Rusia, según lo subrayó este domingo Dmitry Peskov, secretario de prensa del presidente ruso. "Aún no conocemos el informe", comentó.

El pasado viernes el asesor especial Robert Mueller entregó su informe final al fiscal general, William Barr, para su revisión. Según el resumen con las conclusiones de la investigación presentado por Barr este domingo, Mueller no ha encontrado pruebas que apunten a que "la campaña de Trump o ninguna de las personas relacionadas con ella conspiraran o se coordinaran con Rusia en sus esfuerzos por influir en las elecciones de 2016 en EE.UU".

El resumen del fiscal general revela el alcance de la investigación realizada por el equipo de Mueller, que emitió más de 2.800 citaciones, cerca de 500 órdenes de registro y entrevistó a unos 500 testigos.