Un juez de Brasil ordena poner en libertad al expresidente Michel Temer

La Justicia de Brasil ordenó liberar al expresidente Michel Temer, informa UOL, por considerar que la privación de la libertad no respetaba las garantías constitucionales del político, quien estaba siendo juzgado bajo la condición de prisión preventiva.

El dirigente había sido detenido el jueves pasado sospechado de liderar una "organización criminal" que recibía sobornos a cambio de favorecer a empresas ya condenadas por el escándalo de corrupción que giraba en torno a la petrolera estatal, Petrobras. Además, la Fiscalía lo acusó de organizar un mecanismo delictivo para desviar durante 40 años una cifra total que ronda los 473 millones de dólares.

Ahora, el magistrado de la Corte de la Segunda Región, Antonio Iván Athié, revocó el pedido de cárcel, que había sido solicitado inicialmente por el juez Marcelo Bretas, mientras avanza el proceso judicial en contra del mandatario.

Por su parte, Athié aclaró que él, al igual que gran parte de la ciudadanía, también quiere que acabe la corrupción y ver al país libre de estos delitos. Sin embargo, expresó: "Con la violación a las normas no hay combate a esa plaga". En su resolución, afirmó que Temer no representa una amenaza para el orden público, y por ello no habría motivos para encerrarlo sin una sentencia previa.

Así, luego de pasar algunos días encarcelado, el hombre que ocupó la Presidencia tras la destitución de Dilma Rousseff queda en libertad, al menos hasta que la Justicia local determine lo contrario. Además, fueron liberados el ex ministro Moreira Franco y otras cinco personas implicadas, publica O Globo. Por lo pronto, resta por ver cómo continúa el proceso para saber si los acusados son culpables y, en ese caso, conocer las penas.

Más información, en breve.