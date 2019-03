"No veo películas de terror": La dura crítica de Maradona a la selección argentina tras la derrota ante Venezuela

El legendario exfutbolista argentino Diego Armando Maradona realizó este domingo duras críticas contra el seleccionado de su país, luego de la derrota por 3 a 1 ante su par de Venezuela.

Durante una conferencia de prensa en Sinaloa, México, donde el '10' dirige al Dorados de la segunda división azteca, Maradona fue consultado sobre el rendimiento de la 'Albiceleste' en el partido del pasado viernes, a lo que respondió irónicamente: "No veo películas de terror", dijo. Y trató de "ineptos" a quienes "siguen gobernando a la selección argentina".

Luego, el excampeón del mundo disparó contra el cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni y los dirigentes, por quienes los jugadores tienen que "poner la cara": "¿Quién era el estúpido que creía que Argentina le iba a ganar a Venezuela? Venezuela tiene un equipo formado, y acá [por la selección de su país] entraron por la ventana".

#Maradona : "Ruggeri, Batista, Giusti, Pumpido, Caniggia... yo sé lo que estarán pensando, que este equipo no merece la camiseta, los que yo te nombré la tienen tatuada, la tenemos tatuada, dimos la vida!". pic.twitter.com/bzazg2Nu77 — AMANDO A MARADONA (@IosuMardones10) 24 de marzo de 2019

"Argentina no va a ganar un partido. Lo lamento, porque yo me siento muy argentino. Pero yo estoy con la otra camada", sostuvo y citó a varios de sus excompañeros que se coronaron en el mundial de México 86, o fueron subcampeones en Italia 90: "Yo sé lo que deben sentir en este momento [Oscar] Ruggeri, [Sergio] Batista, [Omar] Giusti, [Nery] Pumpido, [Claudio] Caniggia, que este equipo no merece la camiseta, los que yo te nombré la tienen tatuada, la tenemos tatuada, dimos la vida".

La selección argentina tuvo una actuación muy deslucida el pasado miércoles en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid (España), en un amistoso frente a Venezuela que abrió serias dudas en el equipo de cara a la Copa América Brasil 2019, que comienza en junio. A pesar de que contó con la vuelta de su mejor jugador, Lionel Messi, el equipo no pudo remontar un partido que le fue adverso desde los 5 minutos del primer tiempo, tras el gol de Salomón Rondón.