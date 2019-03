Comercio mortal: 7 de cada 10 armas usadas por el crimen en México provienen de EE.UU.

México atraviesa por la crisis de violencia más agravada de su historia. En 2018, en el país se registraron más de 33.000 asesinatos, principalmente con arma de fuego, aunque solo hay una tienda legal en todo el territorio mexicano para la compra de armamento.

La responsabilidad del aumento de armas parece recaer en EE.UU. La razón no es solo la alta demanda de drogas, sino también su flexible política armamentística.

El país latinoamericano tiene fuertes restricciones para la compra y venta de armas, al punto que solo cuenta con una tienda para adquirirlas legalmente, ubicada en un edificio anónimo en una base militar en la capital, que es atendida por soldados. En contraparte, su vecino del norte tiene 50.000 establecimientos, por lo que no es extraño que 70 % de las armas con que se cometen delitos en México provengan de EE.UU.

La guerra subterránea

Cifras de la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), indican que entre 2011 y 2016, al menos 106.000 armas fabricadas en EE.UU. estuvieron vinculadas con actividades delictivas en México, cita 'Beyond Our Borders', el más reciente informe del Center for American Progress, una organización estadounidense que se encarga de la investigación y defensa de políticas públicas.

De esa cifra, 74.200 fueron compradas legalmente en territorio estadounidense, pero el informe también señala que cada año cerca de 213.000 armas de fuego son transportadas ilegalmente hacia territorio mexicano.

En 2018, México registró 33.341 homicidios dolosos y 861 feminicidios, la cifra más alta desde que comenzaron los registros en 1997. Los investigadores sostienen que aunque el fenómeno se debe, en parte, a los altos niveles de impunidad, el acceso a las armas de fuego también es un factor clave: entre 2014 y 2016, más de 33.000 armas estadounidenses fueron recuperadas en investigaciones criminales por las autoridades mexicanas.

"Hay dos entradas principales de armas ilegales a México: la frontera con EE.UU y la frontera sur, en menor escala, generalmente en vehículos por vía terrestre (…) Está este ingreso ilegal de armas, pero también la falta de supervisión dentro de Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y otras instituciones", explica Antia Mendoza, especialista e investigadora en temas de seguridad, prevención y modelos victimológicos.

Existen otros estudios que evidencian las afectaciones. Cifras de la Universidad de San Diego, en conjunto con el Igarapé Institute, estipulan que cada año, alrededor de 253.000 armas de fuego cruzan de contrabando. Aunado a ello, información de la organización American Friends Service Commitee (AFSC) apunta que las armas fueron utilizadas en alrededor de la mitad de los 57.000 homicidios cometidos en México entre 2013 y 2016.

Un mercado restrictivo e ilegal

México cuenta con una de las leyes más restrictivas para la compra y venta de armas de fuego: solo la Sedena puede fabricarlas y venderlas. Para que un ciudadano pueda acceder a ellas, se debe registrar en la dependencia cumplimentando una serie de requisitos como otorgar cartas de recomendación, registro de antecedentes penales, comprobante de domicilio, identificación oficial, copia del certificado de nacimiento, entre otros.

Una investigación realizada por la Universidad de Manchester encontró que alrededor de 60 % de las armas de fuego que se comercian en el internet profundo ('dark web') son de origen estadounidense, mientras que en México es posible adquirirlas en páginas de compra-venta en línea desde 47 dólares, o en mercados como el de Tepito, el más tradicional de la capital mexicana.

Ante este panorama, la también directora ejecutiva de Seguridad y Paz (Seypaz) advierte: "Tenemos que hacer un trabajo en dos sentidos: uno, enfocado en políticas más efectivas de controles en Estados Unidos; y otro, más interno, no solo basado en programas de canjeo de armas, que ya existen, sino también en pedagogía ciudadana".

El gobierno estadounidense, en cambio, ha sido proclive, por sus enmiendas, al uso y libre tránsito de armas. El 24 de marzo de 2018, alrededor de 800.000 estadounidenses marcharon en Washington D.C. para reclamar al Ejecutivo por los altos índices de violencia provocados por armas de fuego, al tiempo que exigieron nuevas leyes que restrinjan su compra, venta y posesión. Sin embargo, estas propuestas no han prosperado, bajo el respaldo del derecho a portar armas, emanado de la Segunda Enmienda.

¿Un tratado binacional?

Ante este panorama, una de las alternativas que propone la especialista es la suscripción de un tratado binacional con Estados Unidos, que permita frenar la espiral de violencia que inició en México con la llamada 'guerra contra el narco', durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), y que ha dejado más de 200.000 muertos.

Junto a ello, Mendoza destaca la ausencia de un sistema efectivo de supervisión en México sobre los lineamientos para transporte, manejo y resguardo de las armas oficiales: "muchas de esas armas son enviadas a nuestras instituciones de seguridad, pero algunas otras que son confiscadas, se pierden", sostiene.

Asimismo, considera que es necesaria la actualización de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, publicada en 1972 y reformada por última vez en 2015. "Está muy atrasada, y requiere, por ejemplo, que ciudadanía especializada en temas de seguridad y los legisladores hagan una revisión más exhaustiva tanto de la ley como de su reglamento, porque todavía adolece de ciertos huecos".

Finalmente, la experta afirma que deben ponerse en práctica los lineamientos del programa de desarme de Naciones Unidas, que plantea lo relativo a controles y tratados de comercio de armas, para evitar el desvío de arsenales y garantizar que lleguen realmente a las instituciones de seguridad.

El Gobierno mexicano, a través de diversos canales diplomáticos, intentó promover que EE.UU. ratificara el Tratado sobre Comercio de Armas de Fuego (ATT, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas. Este instrumento, que fue signado por México en 2013, regula las transferencias irregulares de armas de fuego a escala internacional y, en su artículo 6.3, prohíbe la exportación de armas a naciones que tengan conocimiento de serán mal utilizadas.

Estados Unidos firmó el tratado durante la Administración de Barack Obama, pero no lo ha ratificado. Actualmente, miembros de las alas más conservadoras del Partido Republicano han instado al presidente Donald Trump a retirar la firma, bajo el argumento de que representa una amenaza a los derechos fundamentales de los estadounidenses y atenta contra la soberanía del país.

