Encuentran en un vertedero de Reino Unido objetos de Winston Churchill

Un trabajador de la basura del Reino Unido encontró en un centro de reciclaje un sombrero de copa, una caja para guardar puros y un puro que pertenecieron al ex primer ministro británico Winston Churchill, informó Daily Mail. "He trabajado aquí alrededor de quince años y puedo sacar lo que me gusta, principalmente antigüedades", dijo David Rose.

Junto con esos objetos también halló una foto firmada por Churchill y 200 cartas de una cocinera que trabajó para él, en las que contaba en detalle a su hijo la vida del mandatario. "Le escribía a su hijo todos los días acerca de los acontecimientos diarios de Winston Churchill, qué planes tenía, cómo se sentía y simplemente cosas interesantes sobre él", afirmó Rose.

El autor del hallazgo se ha negado a revelar la localización del vertedero donde descubrió todo ese material, que se cree que fue un regalo de Churchill a la cocinera. No obstante, participó en un programa televisivo de antigüedades de la BBC en el que por los objetos encontrados le ofrecieron unas 10.000 libras esterlinas (cerca de 13.210 dólares). El especialista del programa, Mark Smith, dijo que la autenticidad de los objetos estaría en duda si no fuera por el alto grado de detalle de las cartas.

