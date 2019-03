Por qué la nueva tarjeta de crédito de Apple podría mejorar el sistema financiero de EE.UU.

Durante un gran evento este lunes en su sede de Cupertino (California, EE.UU.), la compañía fabricante del iPhone presentó Apple Card, una tarjeta de crédito virtual que ofrece una serie de atractivas ventajas para los consumidores estadounidenses.

En detalle, se dio a conocer que la tarjeta, que estará disponible solo en EE.UU. a partir de la mitad de este año, generará entre 1 % y 3 % de devolución ('cashback'), al parecer no tendrá comisiones, promete no compartir información con anunciantes y pondrá a disposición del usuario una función de asistencia financiera.

Según afirma el bloguero Alex Patsái, especializado en productos de Apple, con esta tarjeta la compañía "realmente promueve una significativa innovación" en el sistema bancario de EE.UU., que se encuentra "sustancialmente rezagado con respecto a los sistemas europeos" en cuanto a nuevas tecnologías.

El analista, que vive en el país norteamericano, señala que el papel de la compañía cofundada por Steve Jobs ha sido clave para abrir los bancos y las grandes corporaciones a la innovación tecnológica, especialmente tras la introducción de Apple Pay cinco años atrás, y vaticina que la nueva tarjeta podría propulsar el sector aún más.

"Si no fuera por Apple, habría pasado mucho más tiempo antes de que llegaran los pagos sin contacto, porque simplemente no les interesa a todos los demás actores del mercado", afirma Patsái respecto a esa tecnología, que ha logrado ser implementada en no más del 70 % de los comercios minoristas de EE.UU.

"En este contexto, Apple es realmente genial, aunque desde Europa y otros países esto se ve como algo un poco gracioso", añadió el bloguero poniendo como ejemplo a Rusia, que a pesar de que su sistema bancario no data de hace cientos de años hoy en día permite los pagos sin contacto "para pagar cualquier cosa".

Apple Card será lanzada para usuarios que ya tengan dispositivos de la compañía y que realicen la solicitud correspondiente. Una vez aprobada, la tarjeta se vinculará a la cuenta de Apple Pay del usuario y podrá ser usada para realizar pagos donde se acepte Mastercard, con el soporte del banco Goldman Sachs. Los usuarios también podrán solicitar una versión física hecha de titanio para las compras en comercios que aún no la acepten.

