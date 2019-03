El dólar continúa subiendo en Argentina: Ya superó los 44 pesos

Este miércoles el dólar cotizó por encima de los 44 pesos argentinos marcando un nuevo récord. En el Banco Nación, que funciona como referencia para el resto de las entidades financieras, se vende a 44.50.

Semana tras semana la divisa estadounidense viene subiendo su precio en relación a la moneda del país sudamericano a pesar de los intentos del Gobierno para frenar esta tendencia.

Ya el martes había superado su techo histórico al alcanzar los 43,67. Exactamente un año atrás rondaba los 20, lo que implica una devaluación superior al 100% en los últimos 12 meses.

Desde febrero pasado, el dólar subió 6 pesos (lo mismo que aumentó desde 2003 hasta 2015). — Federico Dalponte (@fdalponte) 27 de marzo de 2019

A mediados de marzo el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Guido Sandleris, anunció una serie de medidas en la política monetaria para intentar contener la inflación.

Entre estas, se incluyó un nuevo objetivo de control de la base monetaria (cuyo crecimiento será de 0 % hasta fin de año), y un cambio en el ritmo en que se actualiza la banda cambiaria del dólar. Es decir, entre que márgenes el Gobierno puede intervenir para frenar su alza. Actualmente cuando la divisa estadounidense está entre los 40 y los 50 pesos, el BCRA no puede actuar.

No obstante, estas resoluciones no han logrado su objetivo. Como explicó a este medio la doctora en Economía, Julia Strada, hay una falta de herramientas con las que cuenta el Ejecutivo para afrontar la situación. Desde su punto de vista el único mecanismo que queda es la tasa de interés, "que ya no alcanza para contener al dólar".

