Nuevo caso de secuestro en Pakistán: cuatro hombres abducen a una adolescente hindú de su casa

Una nueva adolescente fue secuestrada en Pakistán este lunes, solo cuatro días después de ocurrir un caso parecido, informó el diario The Times of India. La tensión entre Nueva Delhi e Islamabad no hace más que incrementarse.

El último incidente tiene como protagonista a Mala Kumari Meghwar, de 16 años y residente en la provincia de Sind. La adolescente fue secuestrada estando en su casa por cuatro hombres que irrumpieron en torno a las tres de la madrugada y se la llevaron en un vehículo. De acuerdo con un testigo de los hechos, la policía local se negó investigar lo sucedido. Sin embargo, las autoridades de Pakistán han pedido que se abra un proceso para recuperar cuanto antes a la joven.

Este nuevo caso de rapto se produce solo cuatro días después del secuestro durante el festival de Holi en Ghotki, distrito fronterizo entre las provincias pakistaníes de Sind y Punyab, de dos adolescentes. Raveena, de 16 años, y Reena, de 14, fueron obligadas por sus captores a casarse tras haberse convertido además al islam en contra de su voluntad.