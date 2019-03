Acusan falsamente a un joven de abusar de un menor y matan a su padre a golpes tras incendiarle la casa

Una denuncia por el supuesto abuso sexual de un menor en Argentina convulsionó a la ciudad patagónica de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut. Allí, vecinos alertados por mensajes de Whatsapp sobre el ataque contra un chico de 12 años del barrio Fracción XIV, fueron a buscar al acusado a su casa, prendieron fuego la vivienda, y asesinaron a golpes a su padre, un hombre de 50 años que salió a la calle para evitar morir en el incendio.

Por el crimen, ocurrido el pasado lunes por la tarde, la Justicia local detuvo a cuatro personas, mientras que el joven apuntado como presunto violador, de 26 años, fue liberado luego de que la víctima declarara que no había sido él su agresor, según informó el diario local El Patagónico. Al parecer, su presunta culpabilidad había surgido a partir de un rumor.

Ese mismo lunes, en horas del mediodía, el niño de 12 años regresaba de la escuela cuando, según denunció, fue interceptado por un hombre que lo golpeó, lo amenazó con un cuchillo y lo atacó sexualmente.

Al regresar a su hogar, el menor fue trasladado por sus familiares a un hospital de la zona, donde se lo atendió por las heridas recibidas y se constató el abuso.

Entre los cuatro detenidos por el brutal linchamiento de José Oviedo, el padre del joven señalado y liberado, hay una mujer y un adolescente de 17 años. Todos están acusados por homicidio agravado por premeditación.

#ElComodorenseRadio Los vecinos indignados habían prendido fuego la casa del padre del supuesto abusador de Fracción 14,. Quienes viven alrededor están tratando de que el fuego no los alcance. pic.twitter.com/jKbA63ZG4D — El Comodorense (@ElComodorense) 25 de marzo de 2019

En tanto, la policía de Comodoro Rivadavia es investigada por su accionar durante el linchamiento de Oviedo. Si bien no había un gran número de uniformados durante el ataque de los vecinos, se sospecha que no hicieron nada para evitar que las agresiones al hombre no cesaran hasta lograr su muerte.

Hasta el momento, no hay detenidos por el ataque sexual contra el niño.