Trump afirma que quiere tener "grandes relaciones" con Rusia y China

EE.UU. debe tener "grandes relaciones" con Rusia y China, declaró este miércoles el mandatario de EE.UU., Donald Trump, comentando en una entrevista a la cadena Fox News los resultados de la investigación sobre la presunta injerencia de Moscú en las elecciones presidenciales del 2016.

Sin embargo, anunció que las "noticias falsas" y "sinsentido" distorsionaron sus intenciones en algo mucho más siniestro.

Al mismo tiempo, el líder estadounidense opinó que la figura de Hillary Clinton como presidenta sería más conveniente para Rusia. "Espero que nos llevemos bien con ellos, pero estarían mucho mejor con Hillary Clinton como presidenta. En términos de energía, en términos de petróleo y gas… Hillary no les habría dejado perforar, no habría petróleo, no habría gas", dijo el presidente.

"Rusia preferiría tener a Hillary antes que a Donald Trump, se los aseguro," añadió.

'Huella rusa'

Tras casi dos años investigando la supuesta colusión del presidente Donald Trump con Rusia durante las elecciones del 2016, el asesor especial Robert Mueller entregó 23 de marzo su informe final al fiscal general William Barr para su revisión.

La presentación del informe de Mueller puso fin a casi dos años de investigación sobre la supuesta 'interferencia' de Moscú en los citados comicios, con el fin de determinar si hubo colusión de la campaña electoral de Donald Trump con el Kremlin.

Trump ha reiterado en varias ocasiones que "no hubo colusión con Rusia" durante la campaña del 2016 y ha sugerido que el Departamento de Justicia se centre en "la corrupción de los demócratas". Por su parte, Moscú tachó de "absurdas" las acusaciones sobre una injerencia en las elecciones presidenciales, subrayando que no ha sido presentada ninguna evidencia que la pruebe.