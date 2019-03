España: Investigan si el Partido Popular utilizó a la policía para espiar a Pablo Iglesias y perjudicar a Podemos

La Audiencia Nacional española investiga un informe elaborado por un grupo de agentes de policía, presuntamente al servicio del Partido Popular (PP), con información sensible sobre el líder del partido Unidos Podemos, Pablo Iglesias. La investigación se centra en clarificar si este material se utilizó para intentar perjudicar políticamente a la formación de Iglesias y, eventualmente, frustrar un posible pacto de Gobierno, en 2016, entre el Partido Socialista y Unidos Podemos.

Tras descubrir esta documentación, incautada al excomisario José Manuel Villarejo, el juez Manuel García-Castellón ha habilitado una pieza separada dentro del caso que investiga a este cargo policial jubilado como presunto instigador y líder de este supuesto episodio de guerra sucia contra partidos políticos. El contenido de estos documentos relacionan a Villarejo con el robo del teléfono móvil a una cercana colaboradora de Iglesias, según ha revelado al diario El País, citando a fuentes jurídicas y policiales.

El líder de Unidos Podemos, a quien el magistrado ha ofrecido este miércoles personarse en la causa como perjudicado, señaló que el objeto de esta investigación es "una trama criminal que implica a policías corruptos, medios de comunicación y grandes empresarios".

Ni la primera vez ni la última

Para sondear la gravedad de este escándalo, el analista de inteligencia y experto en seguridad Fernando Cocho ha compartido su punto de vista. "De ser cierto, y de demostrarse con pruebas fidedignas y con análisis forense de la información –matiza Cocho–, sería muy grave", porque implicaría que "funcionarios públicos policiales" estarían usando "herramientas o metodologías" que les harían incurrir en "vulneración de los derechos constitucionales y de la privacidad, sin una orden judicial".

Exterior de la Audiencia Nacional de España. / Sergio Perez / Reuters

Con respecto a otro reciente escándalo de espionaje en el que también está involucrado el excomisario Villarejo, Cocho indica, de manera genérica sobre este tipo de revelaciones, que "no es la primera vez ni desgraciadamente será la última, porque siempre hay elementos corruptos en toda estructura institucional".

Sobre Villarejo en particular, el analista señala que "en su momento tuvo muchísimo poder y muchísimas relaciones". También afirma que cuando era un comisario en activo "se le encargaron diversos cometidos que ejecutó, bajo la ley, muy eficientemente", pero explica que "cuando pasó a la empresa privada, siguió manteniendo esos contactos y los utilizó para beneficio particular, propio", de una manera no siempre legal.

"Una metodología tradicional"

En cuanto al 'modus operandi' del excomisario, Cocho señala una "metodología tradicional de obtención, clasificación y evaluación de información". "Se monitoriza un teléfono, se roba un teléfono, se clona un teléfono, se interrumpe una señal telefónica o de wifi… y con esa información se construye un informe, un análisis de lo que se está diciendo para asesorar en la toma de decisiones", detalla el analista.

"La clave del poder está –continúa– en obtener información privada o supuestamente reservada, de estrategias, de comunicaciones, de pactos, que luego se pueden filtrar a la prensa, o a particulares para que puedan negociar con un mayor conocimiento de su competidor".

Hasta ahora, las reacciones políticas o institucionales en relación a este escándalo sorprenden por su escasez. Ni en el Gobierno de España ni en la primera línea de los grandes partidos ha habido comentarios reseñables. Mientras tanto, la investigación de la Audiencia nacional sigue su curso.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!