"Mi ciclo terminó": El jugador Gonzalo Higuaín anuncia su retiro de la Selección Argentina de fútbol

El jugador del Chelsea de Inglaterra, Gonzalo Higuaín, anunció este jueves su retiro del seleccionado argentino de fútbol, tras haber disputado 75 partidos y convertir 31 goles.

El delantero de 31 años detalló sus razones en una entrevista brindada al programa 90 minutos de Fox Sports, en la que aseguró que su ciclo "estaba terminado" y remarcó su disgusto ante las criticas recibidas en su paso por la 'celeste y blanca'.

"Cuando a uno lo critican con maldad, a todo el mundo le duele. Después está la dimensión que quieras darle; vi sufrir más a mí familia que a mí mismo. Cada uno puede decir que me falta esto o lo otro, pero siempre traté de dar lo mejor", sostuvo el ex atacante del Real Madrid y la Juventus.

"Mi ciclo en la seleccion ya está. Para alegría de muchos y de otros no tanto. Pero pueden dejar de preocuparse por mí". Gonzalo Higuaín, ahora, en #90MinutosFOXpic.twitter.com/mDXKt99zmE — Daniel Arcucci (@daniarcucci) 28 de marzo de 2019

'El Pipita', como se lo apoda, explicó que la decisión fue comunicada previamente al entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni.

"Scaloni me escribió y le di mi punto de vista. Es lo que pienso que me va a hacer bien. Me preguntó cómo estaba. Le dije que estaba más para el no, que para el sí. Hay otros jugadores que vienen atrás, con alegría. Claro que me movió el llamado, pero sinceramente ahora me mueve más ser feliz y disfrutar de mi familia. Jugué casi 8 años en la Selección, es muchísimo, aunque la gente no tome dimensión", explicó Higuaín, quién disputó tres Copas del Mundo consecutivas (2010, 2014 y 2018).

Para finalizar, el jugador surgido de la cantera argentina de River Plate, se refirió a la situación de Lionel Messi, resistido también por algunos hinchas de su país, ante su rendimiento con la Selección.

"No me sorprende que Messi siga intentando, si es un ganador nato. Leo, mientras quiera, va a seguir yendo y está bárbaro. Que lo siga haciendo. Cada uno debe hacer lo que siente", afirmó el delantero.