Una madre exige 125 millones de dólares a una cadena televisiva de EE.UU. por la muerte de su hijo

La cadena televisiva The Weather Channel, de EE.UU., afronta la demanda de una estadounidense que exige 125 millones de dólares por la muerte de su hijo, ocurrida en un accidente de tránsito cuando dos empleados de esa compañía se desplazaban tras un tornado para filmarlo, según documento presentado este martes ante un tribunal federal del condado de Lubbock, en Texas. "The Weather Channel tenía conocimiento real sobre los malos hábitos de estos individuos al conducir", afirma la demandante.

Karen Di Piazza, madre del fallecido Corbin Lee Jaeger, responsabiliza a la cadena del trágico suceso ocurrido el 28 de marzo de 2017, por tener como empleados a dos personas a las que tilda de incompetentes: Kelley Williamson y Randy Yarnall, quienes iban tras un tornado que querían captar a través de una transmisión en vivo por Internet. La emisión finalizó cuando, a las afueras de la ciudad de Spur (Texas, EE.UU.), el conductor del coche se saltó una señalización de stop a una velocidad cercana a los 113 km/h. El vehículo en el que se desplazaban chocó contra el de Jaeger, que venía en dirección oeste, alejándose del tornado. Los tres murieron en el acto.

"The Weather Channel tuvo oportunidad de sacar a esas dos personas de la carretera o contratar a un conductor competente y respetuoso de la ley", reza la demanda. Y agrega que "en cambio, hizo que las estrellas de televisión Williamson y Yarnall rompieran las leyes" al punto de saltarse "semáforos en rojo y señales de stop", con el objetivo de "tener un programa exitoso". "El resultado fue la muerte del joven Corbin Lee Jaeger", indica.

The Weather Channel no ha emitido declaración alguna sobre la querella, pero en un comunicado remitido a The Washington Post dijo: "Nos entristece la pérdida de Corbin Jaeger, Kelley Williamson y Randy Yarnall. Eran miembros queridos de la comunidad metereológica, y nuestras más sinceras condolencias van para las familias y seres queridos de todos los involucrados".

Los tres fallecidos compartían la pasión por salir a la carretera y filmar tormentas desde sus coches, pero tan sólo Jaeger estaba acreditado para ello por el Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU. Williamson y Yarnall, en cambio, provenían del mundo de la ganadería y tan sólo eran aficionados sin formación profesional en metereología.