Padre e hijo matan a sangre fría a una osa y a sus crías en Alaska

En abril de 2018, Andrew Renner y su hijo Owen Renner mataron a una osa negra americana ('Ursus americanus') y a sus dos oseznos en la bahía Prince William (Alaska, EE.UU.), por lo cual fueron sentenciados el pasado enero. Esta semana, The Humane Society of the United States, una ONG a favor de los derechos de los animales, ha publicado las imágenes de la atroz acción.

La escena fue captada por una cámara oculta como parte de un estudio sobre la vida silvestre y filmó el instante en que Renner, de 41 años, dispara su rifle en dirección a la guarida del mamífero y sus crías, que se encontraban hibernando. Luego de matarlos a todos, ambos sacan a la madre de su escondite y Owen, de 18 años, se toma fotos al lado del cadáver. "Nunca podrán relacionarnos con esto", se le escucha decir.

A continuación, descuartizan a la osa, meten sus partes en una bolsa y continúan su camino. Dos días después, los dos sujetos regresaron al lugar para recoger los cuerpos de los cachorros.

Los cazadores se declararon culpables y fueron sentenciados por caza furtiva y otros 11 cargos. Andrew Renner fue condenado a tres meses de cárcel, pagó una multa de 9.000 dólares y su licencia de caza fue revocada por 10 años. Su hijo, quien tenía 17 años en el momento de los hechos, perdió su licencia por dos años y fue condenado a servicio comunitario, aseguran medios locales.

Ambos deberán pagar adicionalmente 1.800 dólares de restitución, un cantidad establecida por la ley por matar ilegalmente osos negros.

La caza de estos animales en esa región es legal en ciertas condiciones, pero la ley del estado de Alaska prohíbe la captura de osas con cachorros.

ADVERTENCIA: Las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad