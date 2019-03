Venezuela: Guaidó busca apoyo en el exterior mientras su campaña pierde ímpetu dentro del país

Venezuela recupera poco a poco la normalidad en su sistema eléctrico tras sufrir nuevos apagones desde inicios de esta semana. Al mismo tiempo, se reanudó el trabajo en todo el país mientras se mantiene en vigor la suspensión de las actividades escolares.

Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro señaló que las autoridades siguen reparando los equipos de la hidroléctrica de Guri y afirmó que un ataque con un fusilfue el causante del incendio sufrido en la instalación, que surte el 70 % de la energía eléctrica del país.

Se trata de la segunda vez que Caracas denuncia un sabotaje contra su red eléctrica en menos de un mes. El pasado 7 de marzo, las autoridades atribuyeron a un ataque cibernético y electromagnético el apagón masivo sufrido ese día, responsabilizando directamente a EE.UU. de los hechos.

Ante estos desafíos, el mandatario bolivariano ha convocado esta viernes un ensayo nacional de las Cuadrillas de Paz, unas organizaciones compuestas por estructuras civiles locales que velan por el orden en sus respectivos territorios. Asimismo, una gran movilización en toda la nación para reclamar la paz está programada para este sábado 30.

Estrategias de Guaidó en medio de las amenazas de Trump

La semana pasada, la Justicia venezolana dictó la privación de libertad para Roberto Marrero, un colaborador de Juan Guaidó, que fue detenido por supuestos delitos de traición, conspiración y usurpación de funciones

Por su parte, Guaidó fue este jueves 28 inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 15 años por falsificación y ocultación de ingresos en su declaración patrimonial.

Pero a medida que sus planes para un cambio rápido de poder parecen fracasar, el dirigente opositor busca presionar a las autoridades a través de sus apoyos exteriores. Para ello, continúa replicando casi al unísono las reiteradas amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de utilizar la fuerza militar contra Venezuela.

"Es que todo debe estar sobre la mesa" y "cuando decimos eso no es por una amenaza vacía, no es para crear tensión política a un régimen que no cree en el ciudadano", manifestó Guaidó durante un discurso pronunciado este miércoles en Caracas. Y añadió: "Es para reunir todas las capacidades para salir de esta tragedia".

El líder opositor está considerando invocar el artículo 187 de la Constitución, que permite al Poder Legislativo autorizar misiones militares extranjeras en el país, así como también activar el principio de la responsabilidad de proteger.

En caso de hacerlo, violaría una vez más la Carta Magna, explica María Alejandra Díaz, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela.

"Él asume funciones del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo" declaró Díaz a RT, afirmando que "Juan Guaidó se ha convertido en el tirano a la sombra de la Constitución",

"Lo primero que tenemos que tener claro es que el principio de la responsabilidad de proteger es una excusa para acabar con la soberanía de los Estados", mientras que "en el caso venezolano, entra en contradicción con el fundamento de la Constitución, que es la soberanía", concluyó la legisladora.

Bandera falsa

Pero el dirigente opositor sigue con su agenda y anuncia para el 6 de abril las primeras acciones tácticas con las que busca generar máxima presión de calle contra el Gobierno de Maduro.

Fuentes oficiales han denunciado que la oposición ha fomentado el ingreso de paramilitares a Venezuela provenientes de Centroamérica y Colombia. Aseguran que con ellos se busca generar una operación de bandera falsa y encontrar un motivo para invocar la intervención militar.