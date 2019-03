Trump afirma que no son necesarias las sanciones a Corea del Norte

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que no aplicó sanciones adicionales a Corea del Norte este 22 de marzo porque no eran necesarias y el pueblo norcoreano ya estaba "sufriendo mucho", informó este viernes el portal The Hill.

"No pensé que las sanciones adicionales en este momento fueran necesarias. Esto no significa que no las ponga más adelante", transmitió Trump a los medios desde su casa de Mar-a-Lago, en el estado de Florida (EE.UU.). Añadió que tiene un "muy buen entendimiento" con Kim Jong-un y que es "muy importante" mantener esa relación.