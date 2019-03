Exigen al actor Jussie Smollet 130.000 dólares por denunciar un ataque racista que él mismo habría "orquestado"

El actor estadounidense Jussie Smollet fue absuelto el pasado 25 de marzo de todos los cargos en su contra por supuestamente haber presentado una denuncia falsa sobre un ataque racista y homofóbico contra él en enero. No obstante, dos días después de la decisión judicial, abogados de Chicago (Illinois, EE.UU.) solicitaron por escrito al artista pagar una compensación de 130.000 dólares por el tiempo y los recursos perdidos en la investigación.

La carta —dirigida en nombre de la ciudad y del Departamento de Policía— acusa a Smollet de haber presentado "declaraciones falsas" y "orquestar su propio ataque", y asegura que sus acciones provocaron una gasto de recursos que podrían haber sido utilizados para resolver otros casos.

"Más de dos docenas de detectives y oficiales participaron y pasaron semanas investigando sus reclamos falsos, incluyendo una cantidad considerable de horas extra", resalta el documento, obtenido por la cadena NBC.

En la misiva también se amenaza con tomar acciones legales si el actor no paga la suma estipulada en un plazo de siete días. Aunque el no cumplimiento del pago no ocasiona una pena en prisión, el protagonista de la serie de televisión 'Empire' podría enfrentar una multa mínima de 500.000 dólares.

"Su nombre está siendo embarrado"

En diálogo con la revista People, los abogados de Smollet dejaron claro que su cliente no planea pagar la cifra y que "son el alcalde y el jefe de Policía quienes le deben una disculpa". "Jussie no cometió ningún crimen y los cargos fueron retirados. Siempre ha dicho la verdad. Su nombre está siendo embarrado", afirmó uno de los representantes.

Jussie Smollett —afroamericano abiertamente homosexual— aseguró a las autoridades que fue víctima de una agresión homófoba el pasado 29 de enero en Chicago. De acuerdo con sus declaraciones, los agresores le ataron una soga alrededor del cuello y lo rociaron con "una sustancia desconocida" mientras gritaban insultos racistas. No obstante, las investigaciones revelaron que el actor les pagó a los involucrados 3.500 dólares para organizar el delito. Aparentemente, las acciones se realizaron como un 'truco publicitario' para impulsar su carrera.