"No estoy jugando": Trump amenaza con mantener cerrada "durante mucho tiempo" la frontera con México

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este viernes que tiene planes para mantener cerrada la frontera sur de su país "durante mucho tiempo", si las autoridades mexicanas no detienen el flujo de migrantes hacia EE.UU.

"La mantendremos cerrada durante mucho tiempo. No estoy jugando", precisó el mandatario durante su visita al dique Herbert Hoover, cerca del lago Okeechobee (Florida).

Trump admitió también que el cierre puede afectar al comercio entre ambas naciones. "[La frontera] puede ser cerrada a todo el comercio", subrayó.

Horas antes, el inquilino de la Casa Blanca solicitó a través de su cuenta personal de Twitter que México tome medidas "de inmediato" para frenar el flujo de inmigración ilegal que llega a EE.UU., y amenazó que en caso contrario cerraría parcial o totalmente la frontera sur la próxima semana.

El mandatario aseguró que su país gasta "tanto dinero" por los inmigrantes ilegales que el cierre de la frontera será "una buena cosa". Según Trump, para las autoridades mexicanas "sería muy fácil" cumplir su exigencia, pero estas prefieren "tomar nuestro dinero y hablar".

Anteriormente, Trump criticó a México y acusó al país de no esforzarse en controlar los movimientos migratorios ilegales hacia EE.UU. "México no está haciendo nada para ayudar a frenar el flujo de inmigrantes ilegales hacia nuestro país (…) son puras palabras y cero acción", tuiteó el mandatario. Y añadió: "De manera similar, Honduras, Guatemala y El Salvador han tomado nuestro dinero durante años y no hacen nada".