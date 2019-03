Fiscalía General de Ecuador abre una investigación contra el presidente Moreno por el caso 'INA Papers'

La Fiscalía General ecuatoriana ha abierto una investigación sobre el presidente Lenín Moreno, su hermano Edwin Moreno y tres personas más por el caso conocido como 'INA Papers' en relación con la adquisición de bienes con varias empresas 'offshore'.

La indagación previa, abierta por la fiscal general subrogante de Ecuador, Ruth Palacios, gira en torno a la presunta realización de varias compras irregulares en beneficio tanto del mandatario ecuatoriano como de su esposa e hijas, entre ellas de artículos de lujo, automóviles de gama alta y bienes inmuebles como un apartamento de 140 metros cuadrados en Alicante (España).

Moreno había calificado estas acusaciones de "campaña de desprestigio" y señaló a los aliados del presidente del país entre 2007 y 2017, Rafael Correa, de estar detrás del proceso. El exmandatario, por su parte, indicó a RT que este es uno de los casos de corrupción más graves de la historia de Ecuador.

El caso ha sobresalido tras un reportaje de La Fuente donde se vincula al hermano del presidente y otros tres individuos con varias compañías 'offshore'. Según trascendió, una de esas empresas habría recibido injustificadamente 18 millones de dólares de parte de un contratista de un proyecto público en el tiempo en que Lenín Moreno fungía como vicepresidente ecuatoriano.

De esta forma, Palacios acoge la denuncia planteada previamente ante la Fiscalía por el asambleísta Ronny Aleaga, que alegó que la cúpula del Parlamento ecuatoriano se dispuso a frenar la creación de una comisión para investigar al presidente de Ecuador.

"Uno de los casos de corrupción más cínicos"

Correa, por su parte, considera que "no solo es claro" sino "evidente" que el actual presidente tiene algo que esconder. "Imagínese usted si a mí me hubieran descubierto una cuenta 'offshore'. Y aquí no es que estamos elucubrando, suponiendo. Aquí tenemos la cuenta de la empresa INA Investment, que se creó en Belice en 2012", recordó.

"INA es por los tres nombres de las hijas de Lenín Moreno: Irina, Cristina, Karina. La abrió su hermano, y luego abrieron una cuenta secreta en Panamá, 100-4-1071378 de Balboa Bank, cerrada por lavado de dinero, obstruida actualmente por el Banco de Costa Rica", explicó el exmandatario, agregando que "es suficiente abrir esta cuenta" para ver "de dónde viene el dinero, dinero sucio, lavado de dinero, y adónde fue: a comprar departamentos para la familia presidencial, sus muebles, alfombras, carteras de cocodrilos, vajillas de lujo, etc.".

A Correa, por lo tanto, no le quedan dudas de que Moreno está involucrado en el caso de corrupción. "Nunca he visto tantas pruebas tan contundentes, y es uno de los casos de corrupción más cínicos, porque un tipo que tras su traición se ha pasado dos años hablando de la lucha anticorrupción", acotó.