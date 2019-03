VIDEO: Una mujer propina una golpiza a su presunto acosador en el metro de México y lo entrega a la Policía

Una mujer arremetió a golpes contra un hombre que presuntamente la acosó sexualmente en el Metro de la Ciudad de México. Así se aprecia en un video que circula en redes sociales, que muestra además la detención del sujeto por parte de las autoridades.

Las imágenes muestran al supuesto agresor en el suelo del vagón con su pantalón roto y rodeado de varias personas. Entretanto, mientras el tren se encuentra en movimiento, la presunta víctima lo golpea e insulta, y al llegar a la siguiente estación lo acusa ante los policías de quererla "violar aquí adentro".

#Video 🎥 |



¡Esos son ovarios! #Increíble | Mujer de la tercera edad pone en su lugar a sujeto que le realizó tocamientos dentro de un vagón del @MetroCDMX, a puño limpio le dio con todo... (1/2) pic.twitter.com/rn0sK85b2u — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) March 30, 2019

En la grabación se aprecia que el sujeto niega en todo momento haber cometido la agresión, pero tanto la mujer como varios testigos afirman lo contrario. "Yo no he hecho nada, señora, se lo juro que yo no he hecho nada", asegura el hombre.

Una vez detenido el tren, la supuesta víctima y los presentes entregan al sujeto a manos de los efectivos, que a su vez preguntan a la mujer si va a proceder. "Que se vaya para dentro para que sepa que no todas las mujeres somos dejadas", exclamó.

Señora se defiende con todo de hombre que la acoso en el metro. pic.twitter.com/sT9c55r0Xj — El Nuevo ALARMA! (@elnuevoalarma) March 30, 2019

Posteriormente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana comunicó que un sospechoso de 51 años fue detenido en la estación Hidalgo de la Línea 3, y que una fémina, de 57 años, decidió denunciarlo porque "aprovechó la multitud de usuarios para restregarle en repetidas ocasiones sus genitales".

En febrero, a raíz de testimonios en redes sociales por agresiones en el Metro —particularmente por intentos de secuestro—, el Gobierno de la Ciudad de México implementó un programa específico para vigilar a niñas y mujeres en ese medio de transporte, que diariamente atiende a 5,5 millones de usuarios.