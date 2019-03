Dos pumas atacan a un niño de siete años en Canadá

Un niño canadiense de siete años fue hospitalizado en estado grave después de ser atacado por dos pumas en la isla de Vancouver, informa el canal de televisión CTV.

El incidente ocurrió el viernes por la tarde cundo el menor estaba jugando en una zona de acampada cercana a la reserva natural Lakeview Park, según el Servicio de Oficiales de Conservación de la Columbia Británica (BCCOS).

De acuerdo con el reporte, los animales atacaron al niño y le produjeron lesiones en la cabeza, el cuello y las manos. El pequeño fue trasladado en estado grave a un hospital de la ciudad de Vancouver.

Más tarde, el personal de la reserva detectó a dos pumas cerca del lugar donde ocurrió el ataque y los sacrificó. Según Scott Norris, del BCCOS, estaban delgados y "no tenían buen aspecto". "Los felinos que no están bien alimentados son los que se arriesgarán para hacer lo que no deberían", explicó Norris.

Los agentes de conservación están rastreando el vecindario tras el incidente para asegurarse de que no hubiera otros animales hambrientos en la zona.