Un español apuñaló 26 veces a su novia de 14 años alegando que "solo quería darle un susto"

Frente a los tribunales de Granada, en España, un hombre admitió este jueves que apuñaló 26 veces a su novia, de 14 años, tras conocer que la menor quería terminar con la relación. Después de confesar su delito, dijo que "solo quiso darle un susto" a su pareja, informaron medios locales.

El hecho ocurrió en agosto de 2017, cuando el agresor –identificado como Cristóbal C.A., actualmente de 29 años– forzó a la adolescente a acompañarlo hasta una vivienda en construcción y con una navaja la acuchilló hasta verla desvanecerse. Entonces pensó que estaba muerta y huyó del lugar.

Cristóbal asestó 26 puñaladas a la chica con la que mantenía una relación y quiso dejarle. Ella tenía 14 años. Se enfrenta a 39 años de cárcel. Ocurrió en #Granada en verano de 2017. Lo contamos a las 15 horas en @informativost5pic.twitter.com/vFeJ34y3Il — ManuTorres (@ManuTorresTV) 30 мая 2019 г.

Contra toda posibilidad, la menor sobrevivió al ataque y, tras 10 horas de agonía, fue encontrada por unos vecinos. Bastante después, en una audiencia, contaría: "Me quitó el pantalón, lo rajó, me dijo que me iba a dejar embarazada y me apuñaló".

La madre de la chica había denunciado ya antes a Cristóbal C.A. por mantener relaciones sexuales con una menor de edad. Logró entonces una orden cautelar de alejamiento, pero la medida pero no fue respetada. El atacante admitiría después que conoció a la niña a través de internet, que la engañó sobre su propia edad y que le pidió fotos de contenido sexual.

Ahora el acusado enfrenta cargos por embaucamiento, contacto con una menor por internet con fines sexuales, abuso sexual, quebrantamiento de la medida de alejamiento y tentativa de asesinato.

Inicialmente, la Fiscalía pidió para él 54 años de prisión, pero tras llegar a un acuerdo con su defensa rebajó su reclamo a una pena de 39 años, más una indemnización de 836.000 euros (930.000 dólares) y la prohibición de acercarse a la menor en los siguientes 50 años.

La sentencia final se producirá , según lo anunciado, este viernes 31 de mayo.