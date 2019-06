Rusia desmiente informaciones de que negocia con EE.UU. una reducción de armas estratégicas

La Embajada de Rusia en Washington desmintió informaciones publicadas por el periódico estadounidense The Washington Post en un artículo sucrito por Paul Sonne y titulado "Alto funcionario de inteligencia militar de EE.UU. dice que Rusia 'probablemente' no se adhiera a la prohibición de pruebas nucleares". Los diplomáticos rusos calificaron la publicación como un "bulo" y un ejemplo de carencia de profesionalismo.

"Genera indignación, también, la afirmación de P. Sonne de que 'Washington y Moscú negocian el futuro del acuerdo Nuevo START [Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, que expira en 2021]'. No sabemos nada sobre esos contactos. Destacaremos que el presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, le propuso a Donald Trump estudiar la posibilidad de prolongar el acuerdo más allá del año 2021. Aún no hay respuesta", declararon desde la Embajada.

"¿Quién y con base en qué autoridad discute el futuro del acuerdo?"

The Washington Post centra sus afirmaciones en palabras del director de la Agencia de Inteligencia de la Defensa de EE.UU., Robert P. Ashley Jr. –que es quien sugiere que "Rusia probablemente no se adhiera a la moratoria de las pruebas nucleares"–, y en las de Tim Morrison, director para Armas de Destrucción Masiva en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca –quien sostuvo que "Rusia ha tomado medidas para mejorar las capacidades de sus armas nucleares", en contraposición al Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares–, y además da por cierta una frase de Morrison, que asgura que no hay que dar por hecho que "los rusos estén interesados en extender" el tratado Nuevo START, ya que les preocupa que EE.UU. no cumpla plenamente con el acuerdo existente.

Los diplomáticos rusos, por su parte, desmintieron la declaración de Morrison de que a Rusia no le interesa la prolongación del acuerdo y recordaron otras palabras suyas de este jueves, según las cuales la Administración de Trump tomaría una decisión sobre la posible prórroga del acuerdo Nuevo START "no antes de 2020". "Sostenemos que no solo la parte rusa, sino también la estadounidense, quisiera saber quién exactamente y con base en qué autoridad, discute el futuro del acuerdo", agregaron.

La Embajada desmintió asimismo a Morisson en cuanto a que a Moscú no le interesa prolongar el acuerdo, por considerar que Washington no cumple plenamente con sus compromisos en ese pacto: "Quisiéramos recordarles, además, nuestras legítimas preocupaciones, que llevamos ya varios años comunicándole a Washington y que deben tener una respuesta correspondiente por parte de EE.UU. Subrayamos que las declaraciones al estilo de 'cumplimos con nuestras obligaciones y tienen que creernos' no son una prueba válida. Sobre todo si provienen de una parte que se desacredita a sí misma con sus declaraciones infundadas".

Los diplomáticos rusos acusaron al autor del artículo de mentir de manera directa al afirmar que la Embajada "no respondió inmediatamente a una solicitud de comentario", y detallaron que nunca se les hizo desde el periodico solicitud alguna en tal sentido. "Estamos listos para responder a las preguntas de los periodistas. No queda claro para qué se busca inducir a error a los lectores de The Washington Post", señalaron.