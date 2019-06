Trump afirma que Boris Johnson sería un "excelente" primer ministro para el Reino Unido

El presidente de EE.UU., Donald Trump, considera que el exministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson, quien es el principal candidato para reemplazar a Theresa May como primer ministro británico, "sería excelente" en el cargo.

"En realidad, lo he estudiado mucho. Conozco a los diferentes jugadores. Pero creo que Boris haría un muy buen trabajo. Creo que sería excelente", aseveró el mandatario en una entrevista concedida al periódico The Sun en vísperas de su visita de Estado a Londres, que inicia el próximo lunes.

"Me gusta él. Siempre me ha gustado. No sé si va a ser elegido, pero creo que es un buen hombre, una persona muy talentosa", agregó Trump.

Aunque el presidente estadounidense no llegó a respaldar abiertamente a Johnson, afirmó que su apoyo podría ayudar significativamente a uno de los candidatos. También dijo que varios candidatos habían pedido su aprobación.

Asimismo, el inquilino de la Casa Blanca expresó su apoyo a Jeremy Hunt, un candidato que prometió aumentar significativamente el gasto en defensa si llega a asumir como primer ministro.

Johnson, defensor de la línea dura del Brexit, es uno de los políticos británicos más prominentes a nivel mundial, pero al mismo uno de los más controvertidos. Podría reemplazar a May, quien se retira como líder del Partido Conservador el 7 de junio.