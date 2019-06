Sin entradas ni pantallas: Miles de británicos podrían perderse la final de la Liga de Campeones en Madrid

Decenas de miles de aficionados británicos que han viajado a España podrían perderse la final de la Liga de Campeones que este sábado jugarán el Liverpool y el Tottenham Hotspur en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, debido a la falta de entradas y a la decisión del Ayuntamiento de prohibir la instalación de pantallas gigantes en las calles de la capital española, informa ITV News.

Según el medio británico, el número de aficionados ingleses superó con creces la cifra de los 16.000, que es el número de entradas asignado para los fans de ambos clubes en un estadio con capacidad para casi 68.000 personas. Muchos de ellos irán a las inmediaciones del estadio antes del inicio del encuentro con la esperanza de poder comprar una entrada en la reventa.

Entre muchos seguidores cunde la decepción por no haber logrado hacerse con una entrada en las páginas oficiales debido a que muchas de ellas se terminaron vendiendo en el mercado negro. Quienes no logren entrada deberán buscar un local donde poder ver el partido, ya que las autoridades no solo prohibieron la instalación de monitores de grandes dimensiones, sino que decidieron que las dos 'fan zone' designadas para los aficionados deben cerrarse antes de que arranque la final.

"Me temo que solo es dinero: habrá personas en el partido, en los asientos corporativos, que no tienen ni idea del encuentro o sobre lo que está pasando", opina Graham Owen, uno de los afortunados, que consiguió una entrada por 60 euros. Owen detalló que su amigo no tuvo la misma suerte y está tratando de conseguir una entrada en la reventa, aunque los precios que ofrecen son "disparatados".

"Al menos debería haber una gran pantalla aquí, Madrid es una de las mejores ciudades de Europa, tienen que dar cabida a los aficionados", se lamenta. Otro aficionado del Liverpool cree que es un error cerrar las zonas de aficionados antes del partido: "Los fans ahora van a ser expulsados, ¿adónde van a ir?".

Según Joe Anderson, alcalde de Liverpool, que habló con su homóloga Manuel Carmena, el Ayuntamiento sigue las directrices de la UEFA, por lo que un total de 14.000 bares, restaurantes y cafeterías pondrán en abierto el esperado partido.

A pocas horas para que comience uno de los partidos de fútbol más esperados del año, las autoridades han desplegado un dispositivo formado por miles de agentes que velarán por la seguridad y el orden en las calles de la capital española durante y después del encuentro. La Policía arrestó la noche de este viernes a cuatro ciudadanos británicos por "diversas agresiones", incluso contra algunos agentes.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!