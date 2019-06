La Justicia de EE.UU. investigará si Google ha violado la ley antimonopolio

Google podría enfrentar pronto una investigación antimonopolio del Departamento de Justicia de EE.UU. relacionada con su negocio de búsqueda y, potencialmente, otros aspectos del extenso imperio del 'software' y servicios de la compañía, según informó inicialmente The Wall Street Journal. La noticia fue confirmada por otros medios, incluidos The Washington Post, The New York Times y Bloomberg.

Citando fuentes anónimas, WSJ señala que el Departamento de Justicia llegó a un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC), que normalmente lleva los casos federales antimonopolio, para que el control de la investigación recaiga en dicha división del Departamento.

La medida se produce mientras las autoridades estadounidenses están bajo la presión de legisladores de ambos partidos y de defensores de un control antimonopolio más estricto sobre gigantes tecnológicos como Google y Facebook Inc. Mientras que los funcionarios europeos han perseguido agresivamente casos antimonopolio contra firmas tecnológicas estadounidenses, Washington ha mantenido una postura de no intervención.

La FTC presentó un caso contra Google en 2011, relacionado con la ubicación de 'cookies' de rastreo en el navegador Safari de Apple. Ese caso se resolvió un año más tarde con una sentencia de 22,5 millones de dólares en multas. Luego el organismo investigó a Google en 2013 por violaciones generales de la ley antimonopolio, pero cerró el caso sin tomar ninguna medida contra el gigante de las búsquedas.

Sin embargo, la multa de la FTC de 2011 palidece en comparación con las tres sancionas antimonopolio impuestas a Google por la Unión Europea por manipular los resultados de búsquedas a su favor "de forma sistemática", exigir a los fabricantes de dispositivos que operan con Android la instalación por defecto de determinadas aplicaciones y, más recientemente, violar leyes europeas al bloquear publicidad de sus competidores en las búsquedas en línea.

De este modo, el total histórico de multas antimonopolio contra la compañía en Europa asciende a 8.200 millones de euros (9.300 millones de dólares).