Bolsonaro dice tener ante sí una "misión de Dios" y asegura que fue un "milagro" ganar las elecciones

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha declarado en una entrevista publicada este sábado en el diario argentino La Nación que tiene "una misión de Dios" al frente del país y que fue un "milagro haber ganado las elecciones" y sobrevivir al ataque que sufrió durante la campaña.

Aunque el mandatario no dio detalles sobre la naturaleza de la misión, criticó fuertemente a los medios de comunicación y a los gobiernos anteriores. Bolsonaro dijo que gran parte de la prensa brasileña cuenta mentiras sobre él y que lo "demonizaron" durante la campaña presidencial.

"Me llamaban racista, fascista, homófobo, misógino. La primera vez que fui llamado misógino no sabía qué era eso, tuve que meterme en Google y enterarme que es alguien a quien no le gustan las mujeres. ¡Ahora resulta que soy gay!", comentó el mandatario.

Cuando se refirió a los esfuerzos de su Administración para pacificar el país, Bolsonaro confirmó que no está "atacando ni buscando la división", aunque hay detractores que no lo conocen. En este sentido, responsabilizó a la izquierda del pasado de buscar una alianza con los medios para difundir noticias falsas.

Finalmente, el político ultraderechista mencionó que Dios le ha ayudado mucho en la elección de los miembros de su gabinete y aseguró que, pese a la información difundida por la prensa, goza de un gran apoyo popular.