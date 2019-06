China: "La guerra comercial no ha hecho 'grande de nuevo' a EE.UU."

El Gobierno chino ha advertido este domingo en un informe oficial que la guerra comercial entre Pekín y Washington está perjudicando al mundo y a la propia economía estadounidense, al tiempo que señala a EE.UU. como único culpable del estancamiento de las negociaciones entre ambos países.

El 'libro blanco', publicado por la Oficina de Información del Consejo de Estado del gigante asiático bajo el título 'La posición china sobre las consultas económicas y comerciales entre China y EE.UU.', tacha de "totalmente infundadas" las acusaciones de Washington contra Pekín por retractarse de sus promesas en las negociaciones.

En cambio, el documento sostiene que Washington "debe asumir la única y total responsabilidad" por el "grave retroceso" de las conversaciones, ya que, a pesar de los esfuerzos de la parte china para llegar a un acuerdo, "cuanto más se ofrece al Gobierno de EE.UU., más quiere", recurriendo a la intimidación y la coacción.

"El acoso comercial"

El informe indica que las medidas arancelarias de Washington no solo "no han impulsado el crecimiento económico de EE.UU.", sino que "han causado un daño grave a la economía de Estados Unidos". En particular, el Gobierno chino se refirió a los mayores costos de producción y al aumento de precios al consumidor en Estados Unidos.

"La guerra comercial no ha hecho a EE.UU. 'grande de nuevo'", sentencia el documento, evocando el eslogan de las elecciones de 2016 del presidente estadounidense, Donald Trump.

Además, "el acoso comercial de EE.UU. daña al mundo", denuncia el informe, que explica que las medidas de Washington afectan a las cadenas industriales y de suministro mundiales.

"China no cederá bajo presión"

Más allá de las críticas, el documento afirma que Pekín sigue "comprometido con consultas creíbles basadas en la igualdad y el beneficio mutuo", al tiempo que advierte que "no cedería terreno en cuestiones de principio".

"China no cederá bajo presión y se enfrentará a cualquier desafío que se le presente", promete el informe, para advertir que Pekín "está abierto a la negociación y que también luchará hasta el final si es necesario".

EE.UU. incrementó a partir del pasado 10 de mayo las tarifas arancelarias para las importaciones desde China por un valor de 200.000 millones de dólares del 10 % al 25 %, a lo que Pekín respondió con la introducción de gravámenes sobre las importaciones estadounidenses por 60.000 millones de dólares.