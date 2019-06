El tirador de Virginia Beach había renunciado horas antes de matar a 12 personas

El tirador que mató el pasado viernes a 12 personas e hirió a 10 en un tiroteo en el Centro Municipal de Virginia Beach (EE.UU.), había renunciado a su puesto horas antes del trágico suceso, informa The Virginian-Pilot.

El hombre armado, identificado como DeWayne Craddock, había sido ingeniero de servicios públicos durante mucho tiempo en la ciudad y había enviado un correo electrónico a sus superiores ese día para avisarles de su decisión de renunciar con dos semanas de anticipación, según afirmaron las autoridades de Virginia Beach.

"Estamos determinando dónde está ese correo", aseveró el alcalde de la ciudad, Dave Hansen, en una rueda de prensa celebrada este domingo.

Por su parte, el jefe de la Policía, Jim Cervera, señaló que el tirador no había sido despedido y que tenía una buena reputación en su departamento.

"Están sucediendo tantas cosas, y todas las preguntas hasta ahora se han centrado en si fue despedido o no y si estaba o no en proceso de ser despedido. Se trata de un duro no", agregó la portavoz de la Policía, Linda Kuehn. "Y hay una gran diferencia. La gente cambia de trabajos todo el tiempo".