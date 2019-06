Taxistas protestan contra Uber y Cabify en México: 4 preguntas para entender el conflicto

CLÁSICAS DE #Taxistas

* No voy para allá

* Ya voy a entregar

* No tengo cambio

* No conozco esa dirección, bájese

* Tengo que cargar gasolina

* El taxímetro no sirve, le cobro $$

* Si va a usar mi cajuela le cobro 30 adicional

* Los vidrios no bajan porque no sirve la manija pic.twitter.com/Y5u5G5PzAy