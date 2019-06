"Se puede decir que es inejecutable": filtran comentarios privados que Pompeo hizo a Israel sobre el "acuerdo del siglo" de Trump para Oriente Medio

La propuesta aún no revelada de Donald Trump para lograr la paz entre Israel y el mundo árabe —promocionada por el presidente estadounidense como el "acuerdo del siglo"— puede ser percibida como "inejecutable" y podría no "ganar terreno". Así lo afirmó el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, de acuerdo con una grabación de audio obtenida por The Washington Post.

"[El acuerdo] podría ser rechazado. Puede ser que, al final, la gente diga: 'No es particularmente original, no funciona para mí en específico'", admitió Pompeo el martes pasado en una reunión a puerta cerrada con líderes judíos de la Conferencia de Presidentes de las Mayores Organizaciones Judías de EE.UU.

"Es decir, 'tiene dos cosas buenas y nueve cosas malas, estoy fuera'", agregó el jefe de la diplomacia estadounidense, según el medio.

"Les gustará solo a los israelíes"

Las especulaciones de Pompeo sobre las reacciones a la propuesta surgen semanas antes de que la primera parte de la iniciativa, que pretende extinguir el conflicto palestino-israelí, sea revelada en una conferencia económica en Baréin. El acuerdo, no obstante, ya ha sido vehementemente rechazado por Palestina.

"Entiendo por qué la gente piensa que este va a ser un acuerdo que podría gustar solo a los israelíes", señaló el diplomático. "Entiendo la percepción de eso. Espero que todos simplemente se permitan escuchar y lo dejen reposar un poco", añadió.

Pompeo dejó en claro que la propuesta podría no llegar a puerto, afirmando que "no hay garantías" de que la Administración de Trump sea la que logre "desbloquear" el conflicto de décadas entre Israel y Palestina. "Espero que todos se involucren de manera seria", agregó.

La "bofetada del siglo"

Desde que Trump asumió su puesto, el papel estadounidense en la resolución del conflicto palestino-israelí está a cargo de su yerno y asesor, Jared Kushner. Ese político ya había indicado que el acuerdo probablemente no mencionará literalmente una solución de "dos Estados".

La Autoridad Palestina ha rechazado de manera preventiva el acuerdo, que ha descrito como un esfuerzo de EE.UU. para obligar a los palestinos a "renunciar" a sus derechos. El presidente palestino, Mahmud Abbás, había calificado esta propuesta como la "bofetada del siglo".

Kushner, que es judío ortodoxo practicante, ha afirmado que retirar por completo la interferencia militar o gubernamental de Israel en Palestina equivale a colocar "el listón muy alto" para los palestinos. "La esperanza es que, con el tiempo, ellos puedan llegar a ser capaces de gobernar", aseveró el yerno de Trump en entrevista con Axios on HBO.

