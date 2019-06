EE.UU. advierte a la UE de que se enfrentaría en solitario a los enemigos si no cambia su política de Defensa

EE.UU. ha puesto a la UE un ultimátum para exigir que las empresas estadounidenses formen parte del desarrollo del sistema de armamento europeo. Según la información que ha obtenido el diario español El País, estas exigencias de Washington las expresó el pasado 22 de mayo Michael Murphy, subsecretario del Departamento de Estado para Europa, durante la visita a EE.UU. de los representantes del Comité de Política y Seguridad de la UE (COPS).

En el marco de dicha reunión las partes intentaban encontrar una solución a las controversias con respecto a lo previsto en el futuro Fondo Europeo de Defensa (FED), así como en los proyectos de armamento de la Cooperación Permanente Estructurada (Pesco, por sus siglas en inglés). En opinión de EE.UU. estas directivas europeas son muy limitativas con respecto a la propiedad intelectual, el traspaso de tecnología y monitoreo de exportación, lo que puede impedir a las compañías del otro lado del Atlántico participar en el desarrollo de armamento en el territorio europeo.

"Enfrentamiento en solitario"

No obstante, en vez de llegar a un concenso con los representantes europeos, Murphy afirmó que "si el lenguaje de la legislación sobre el FED y las directrices de Pesco no se cambian, entonces la UE tendrá que elegir: o renuncia a utilizar las mejores capacidades tecnológicas que existen o desarrolla las suyas propias".

"Cuando se produzca una crisis y si vuestras defensas fracasan, vuestros ciudadanos no se van a sentir muy impresionados por el hecho de que el armamento adquirido fuera solo de los países europeos", declaró Murphy, según la documentación a la que tuvo acceso El País.

Además, el subsecretario ha advertido a los representantes de la UE sobre un posible riesgo de enfrentamiento en solitario con varios Estados hostiles, uno de los cuales "tiene frontera física con la UE y constituye una amenaza física directa a sus Estados miembros", cita al funcionario estadounidense el periódico, al aclarar que este hizo una alusión a Rusia.

Además, el rotativo ha indicado que Murphy ha hecho hincapié en que "cualquier crisis importante en Europa" requerirá una respuesta conjunta con EE.UU. y otros aliados de la OTAN, pero estos no podrían ayudar si la UE hace que las industrias de armamento de estos países "no puedan trabajar juntas", y sus ejércitos resulten ser menos compatibles "y no puedan combatir juntos".

Con este ultimátum Washington ha dejado claro que si la iniciativa de Defensa de la UE no se modifica "la UE tendrá que defenderse con su propio armamento, lo que puede dejar a Europa en franca inferioridad", concluye el periódico.