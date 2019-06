¿Sabía esto sobre 'Chernobyl'? Cinco hechos interesantes sobre la serie valorada como la mejor de la historia

Este lunes se estrenó el último episodio de la miniserie de la cadena HBO 'Chernobyl'. En un mes, desde el 6 de mayo, ganó una gran popularidad a nivel mundial y se convirtió, a juicio de la auditoria de la IMDb, en la mejor serie de la historia.

Hemos recopilado algunos datos interesantes sobre quién y cómo la produjo.

1. El autor de la trama escribía guiones para comedias mal valoradas y vivió con Ted Cruz

El escritor estadounidense Craig Mazin, que creó la historia expuesta en los cinco episodios de la miniserie, había sido previamente guionista de nueve películas, ocho de las cuales fueron comedias. En particular, escribió las partes 3 y 4 de 'Scary Movie' ('Una película de miedo' en Latinoamérica) y 'The Hangover Part III' ('Resacón 3' en España y '¿Qué pasó ayer? Parte 3' en Latinoamérica). Ninguna de ellas obtuvo más de 6,5 puntos sobre 10 en la IMDb, lo que contrasta con el triunfo de 'Chernobyl'.

Se graduó de psicólogo en la Universidad de Princeton, en 1992. Vivió un año en una habitación con Ted Cruz, futuro senador republicano y rival principal de Donald Trump en las primarias durante la carrera electoral del 2016.

2. El director era rapero y creaba videos musicales para Madonna y Kylie Minogue

Además de ser cineasta, el sueco Johan Renck solía ser rapero y era conocido bajo el seudónimo de 'Stakka Bo'. Su canción más exitosa, 'Here We Go', alcanzó la 13ª posición en el Reino Unido en 1993.

Desde la década del 2000, ha filmado varios videos musicales para estrellas como Madonna ('Hung Up', 2005), Kylie Minogue ('Love at First Sight', 2002) y Lana Del Rey ('Blue Velvet', 2012).

3. Jomuyk es un personaje compuesto, otros son reales

Ulyana Jomyuk, uno de los tres héroes principales de la miniserie, nunca existió en la realidad y es un "carácter compuesto" que representa a decenas de científicos que investigaban la catástrofe de Chernóbil.

Al mismo tiempo, el resto de personajes que tienen nombres son reales, aunque a veces sus historias fueron dramatizadas deliberadamente.

Cualesquiera que sean las discrepancias, la similitud entre las personas reales y actores que las representan a veces es muy alta.

4. Se filmó en una central nuclear parecida a la de Chernóbil

Todas las escenas ubicadas en la planta de Chernóbil se filmaron en la central nuclear de Ignalina, situada en Letonia y cerrada a finales del 2009 por tener reactores RBMK-1500, similares al que explotó en 1986.

Dado que el equipo no podía filmar en Prípiat, abandonada y cubierta de vegetación, las escenas ubicadas en la ciudad más cercana a la central de Chernóbil fueron grabadas en la capital lituana, Vilna.

Uno de los edificios en la segunda ciudad del país báltico, Kaunas, fue ambientado como el hospital de Moscú donde murieron por radiación los bomberos que llegaron a la planta inmediatamente después de la explosión.

Otra ciudad en que se realizó el rodaje fue Kiev, la capital de Ucrania.

5. La voz solista en la música pertenece a una puerta de una central nuclear



La emocionante banda sonora, que indudablemente contribuye a la tensión de la trama, fue compuesta por la compositora islandesa Hildur Gudnadottir, quien grabó sonidos —sin hacerlos deliberadamente— en la central de Ignalina.

"Estaba observando la planta, en realidad, no quería tocar [instrumentos musicales], quería experimentar […] cómo suena, cómo esa catástrofe realmente se sintió", dijo en una entrevista.

Agregó que uno de los sonidos más usados fue el chirrido producido por una puerta que conduce a la sala de bombas de refrigeración.

"¡Dios mío! Había todas esas altas frecuencias […] ruidos locos, casi inaudibles", describió sus sentimientos cuando escuchó el sonido por primera vez.