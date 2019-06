Se registra una caída de Twitter a nivel mundial

La red social Twitter ha dejado de funcionar este miércoles en varios países del mundo, según se desprende de reportes de usuarios recopilados en el sitio DownDetector.

El mapa de conectividad generado con los reportes muestra que los problemas se concentraron en EE.UU., Japón, Rusia (en la zona de Moscú) y Brasil, así como en el Reino Unido, España, Francia, Alemania, Polonia, y otros países europeos.

La mayoría de los usuarios (83%) se queja de que experimenta problemas con el sitio web de Twitter, mientras que un grupo de internautas no puede acceder a la red social desde la aplicación para Android (8%) y la 'app' para iPad (7%).

"Twitter no funciona en mi área, no puedo publicar nada y lleva mucho tiempo para iniciar", compartió un usuario. "No puedo hacer nada", confirmó el problema otro.