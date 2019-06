Trump está "dispuesto a manejar la responsabilidad" de lanzar un ataque nuclear

El presidente de EE.UU., Donald Trump, habló sobre la posibilidad de pulsar el botón nuclear y de emprender acciones militares contra Irán en una entrevista concedida al programa Good Morning Britain del canal británico ITV.

El mandatario dijo que estaba dispuesto a hablar con su homólogo iraní, Hasán Rohaní, pero aseguró queno descarta la posibilidad de la acción militar contra la república islámica.

Trump destacó que, cuando llegó al cargo, Irán era "la nación terrorista número uno" e indica que es probable que todavía lo sea. "Siempre hay una posibilidad [de emprender una acción militar]. ¿Quiero hacerlo? No. Preferiría no hacerlo. Pero siempre hay esa oportunidad", dijo Trump.



"Lo único es que no podemos dejar que tengan armas nucleares. Sé mucho sobre armas nucleares. Yo soy el que se entrena y tiene que estudiar esto", dijo el presidente. A la pregunta sobre la posibilidad de presionar el botón nuclear y lanzar un ataque, Trump respondió: "Es una responsabilidad tremenda, pero es una responsabilidad que estoy dispuesto a manejar".