Mujeres cadetes denuncian humillaciones y abusos sexuales por parte de sus instructores en México

Mujeres cadetes de la Universidad Policial (Unipol) del estado de Guerrero, en México, denunciaron presuntos tratos humillantes y abusos sexuales por parte de sus instructores.

Las reclutas, además, difundieron una serie de fotografías para mostrar las vejaciones que, según relatan en sus acusaciones, sucedían en el área de adiestramiento durante la madrugada, cuando supuestamente eran obligadas a inclinarse para que otros reclutas varones revisasen sus genitales con linternas de forma morbosa.

Según recoge la revista Proceso, que tuvo acceso a la denuncia que se hizo viral en redes sociodigitales a partir del 3 de junio, las cadetes responsabilizan directamente de esta situación a un capitán del Ejército, habilitado como jefe de instructores de la Unipol.

A partir de que algunos medios locales y nacionales informaran de este caso, la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guerrero señaló que iniciaría una investigación sobre el tema.

El Titular de @SSPGro David Portillo en coordinación con la Contraloría Interna iniciarán de inmediato una investigación exhaustiva sobre el tema y se actuará en consecuencia y con firmeza. Solicitarán la intervención de @cdheg_ro@SSPCMexico@inmujeres@ONUDHmexico@CNDH — SSP Guerrero (@SSPGro) 4 de junio de 2019

Sin embargo, algunas autoridades afirmaron que, al no existir una denuncia formal, no se puede indagar en lo sucedido. En este sentido, al ser cuestionado sobre el tema, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, respondió a los reporteros que "mientras no haya denuncia, mientras no haya otro elemento más que la fotografía que se exhibe, va a ser muy complicado comprobarlo".

Abusos policiales

Pero las mujeres cadetes no son las únicas que han sufrido abuso sexual por parte de policías mexicanos en los últimos años, tal como ocurre durante las detenciones.

De 2006 a 2016, el 72 %de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violación a la integridad personal, incluyeron actos de abuso sexual contra mujeres.

En noviembre de 2018, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) presentó un informe en el que sostiene que "el fenómeno de la tortura sexual contra mujeres detenidas no ha sido suficientemente analizado en México, mientras que el papel del Estado ha sido casi de absoluta pasividad".

El Centro Prodh añade que, en los últimos cuatro años, ha documentado más de 110 casos de mujeres sujetas a procesos penales y sobrevivientes de diversas formas de tortura sexual. En este sentido, la organización afirma "que la tortura sexual es generalizada y que dentro del aparato estatal existen esquemas institucionales que alimentan y/o permiten su comisión".

El Informe alternativo de las organizaciones de la sociedad civil de México al Comité Contra la Tortura en la ONU 2012-2019, realizado por varias organizaciones de derechos humanos, señala que el Estado mexicano tiene un déficit de los casos de tortura sexual que existen en el país.

