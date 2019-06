El mexicano que sufrió un ataque xenófobo en Irlanda expresa qué siente por ese país

Tras haber sufrido en Irlanda un ataque de discriminación que se volvió viral en las redes sociales, el mexicano Dave Monklova afirma que nunca antes había experimentado algo similar en ese país y considera que esto no es un ejemplo de su cultura.

"Es un incidente aislado que no refleja la verdadera hospitalidad que caracteriza a los irlandeses en general, esta es una lección para ambas partes", afirmó el latinoamericano en Facebook.

El día de la agresión, Monklova, que estudia en la nación europea, se dirigía a casa de unos amigos en el barrio de Windy Arbour de Dublín para ver la final de la Liga de Campeones. En ese momento llamó a uno de ellos por teléfono y comenzó a hablar en español, lo que suscitó el rechazo de unas adolescentes que lo escucharon.

"Estás en Irlanda, debes hablar en inglés", le reprocharon al mexicano, que comenzó entonces a filmar el incidente. "¡Eres un inmigrante, vuelve a tu país!", le gritaron.

Monklova, que además de insultos recibió empujones, no cree que este haya sido un incidente mayor, y agradece haber recibido muestras de solidaridad incluso "de familiares de las personas involucradas". Añadió que las autoridades policiales pusieron en marcha una investigación.

"Antes que nada quiero que este problema no afecte las relaciones México-Irlanda, este país me ha dado muchos buenos momentos y creo no es justo que se manche la buena imagen de este país solo por este episodio de intolerancia", expresó el estudiante.

