Hallan antiguas herramientas que obligan a replantear lo que se sabía de la industria de piedra de los primeros humanos

Un grupo internacional de arqueólogos halló en el yacimiento de Bokol Dora 1 (Etiopía) los artefactos de piedra más antiguos creados por humanos, según un estudio publicado este lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Las herramientas de piedra elaboradas sistemáticamente, que datan de hace más de 2,6 millones de años, fueron encontradas cerca del sitio de Ledi-Geraru, de donde procede el fósil más antiguo atribuido a nuestro género, que es cerca de 200.000 años mayor.

Pertenecen —siendo en algunos aspectos más primitivas— a la tradición olduvayense, la primera tecnología de producción de herramientas de piedra empleada por nuestros ancestros directos. Previamente se consideraba que surgió hace 2,58 millones de años. De este modo, el nuevo hallazgo avanza el origen de la industria de piedra de los humanos.

De hecho, los artefactos de piedra más antiguos —creados por los simios y no por humanos— fueron hallados en el sitio arqueológico Lomekwi 3 y son de hace 3,3 millones de años. No obstante, apenas eran vinculados a Bokol Dora 1.

"Esperábamos ver algún indicio de una evolución desde el Lomekwian a estas primeras herramientas de Olduvai. Sin embargo, cuando observamos de cerca los patrones, había muy poca conexión con lo que se conoce de los sitios arqueológicos más antiguos o con las herramientas que elaboran los primates modernos", cita a Will Archer, participante del equipo, un comunicado divulgado por la Universidad Estatal de Arizona.

Esto significa que los homínidos inventaron la industria de piedra más de una vez, opina el autor principal del estudio, David Braun.

"Dado que las especies de primates de todo el mundo utilizaron habitualmente martillos de piedra para buscar nuevos recursos, parece muy posible que en toda África muchos antepasados diferentes de los humanos encontraran nuevas formas de utilizar artefactos de piedra para extraer recursos de su entorno", concluyó.