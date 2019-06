El papa Francisco aprueba un cambio en el texto del padrenuestro en italiano

El papa Francisco ha aprobado oficialmente una modificación de la oración cristiana por excelencia, el padrenuestro, en la versión italiana, informa UCatholic.

El cambio forma parte de la tercera edición del Misal romano, que fue anunciada el 22 de mayo durante la Asamblea General de la Conferencia Episcopal italiana. Se informó que el sumo pontífice aprobó reemplazar la frase "no nos dejes caer en la tentación" por "no nos dejemos caer en la tentación".

Esta variación se realizó después de 16 años de estudios de expertos bíblicos que trabajan para mejorar la sagrada escritura desde un "punto de vista teológico, pastoral y estilístico". El cambio fue propuesto porque consideran que la traducción original sugeriría que Dios induce a la tentación.

En una entrevista concedida en 2017, el papa señaló que la traducción de la oración al inglés y a otras lenguas "no es buena" y genera confusión al momento de ser interpretada por los feligreses.

"Soy yo el que cae, pero no es él [Dios] quien me empuja a la tentación para ver cómo he caído. Un padre no hace esto, un padre ayuda a levantarse rápido", explicó Francisco. "Quien te induce a la tentación es Satanás. Es el trabajo de Satanás", agregó.

También presenta cambios la oración Gloria, donde la frase "Paz en la tierra a personas de buena voluntad" cambiará a "Paz en la tierra a personas amadas por Dios".

