Informe: Arabia Saudita logra grandes avances en misiles balísticos con ayuda de China

Arabia Saudita ha impulsado significativamente su programa de misiles balísticos con ayuda de China, según datos de Inteligencia obtenidos por el Gobierno de Estados Unidos.

Tres fuentes que están al tanto del asunto dijeron a la CNN que estos avances podrían indicar esfuerzos potenciales de Riad para hacerse con ojivas nucleares algún día.

Las fuentes contaron que el gobierno de Trump no reveló inicialmente al Congreso que estaba al tanto de este desarrollo secreto, hecho que enfureció a los demócratas clave, quienes lo habían descubierto fuera de los canales gubernamentales tradicionales, solicitando el informe.

El informe, presentado al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, ofrece pruebas de que la monarquía árabe ha llevado su programa de misiles hasta el punto donde contrariaría a la política estadounidense de limitación de proliferación en Oriente Medio, dijeron las fuentes.

Un vocero del Departamento de Estado, no obstante, dijo a la CNN que Arabia Saudita es parte del Tratado de No Proliferación Nuclear, con obligaciones de no adquirir armas nucleares.

El Ministerio de Exteriores chino afirmó a la CNN que Pekín y Riad mantienen una cooperación amistosa en todos los sectores, entre ellos la venta de armas.

"Tal cooperación no viola ninguna ley internacional ni involucra la proliferación de armas de destrucción masiva", reza el comunicado.

Más revelaciones

Imágenes tomadas por satélite y divulgadas en enero pasado sugieren que Arabia Saudita puede haber construido su primera planta de fabricación de misiles balísticos.

Arabia Saudita no cuenta con armas nucleares, por lo que cualquier misil producido en la presunta planta estaría dotado de ojivas convencionales. Pero la planta sería un componente clave para un futuro programa nuclear e hipotéticamente proporcionaría la capacidad de fabricación de sistemas de suministro de armas nucleares para contrarrestar a su rival regional: Irán.

El príncipe heredero y ministro de Defensa saudita, Mohamed bin Salmán, advirtió en declaraciones a la CBS el año pasado que si Irán desarrolla una bomba nuclear, el Reino "sin duda alguna" hará lo mismo tan pronto como sea posible.