FOTO: Con solo cuencos de agua se podría salvar a los koalas de la extinción

Científicos australianos afirman que los koalas, enfrentados como otras especies a condiciones cada vez más duras por efecto del cambio climático, sólo necesitarían cuencos de agua proporcionados por los humanos para sobrevivir.

"La idea de que los koalas no necesitan beber agua en absoluto, derivada quizá de que el nombre 'koala' signifique en idioma aborigen 'no beber', es un mito de larga vida", afirma Valentina Mella, de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad de Sídney e investigadora líder de un estudio publicado en la revista Plos One.

Dr Valentina S. A. Mella

La científica explicó a Live Science que aunque los koalas, que actualmente se encuentran en peligro de extinción, en realidad obtienen la mayor parte del agua de las hojas que comen, "esto no siempre es suficiente".

De acuerdo con Mella, el cambio climático se une a otras amenazas que sufren estos marsupiales (como la destrucción de su hábitat, enfermedades y ataques de animales salvajes), reduciendo el contenido de agua en las hojas. La científica señala que estos mamíferos no pueden resolver el problema por sí mismos, simplemente con comer más hojas para calmar la sed.

Además, las crecientes emisiones de dióxido de carbono relacionadas con el cambio climático incrementan los niveles de toxinas (fenólicos y taninos) presentes en las hojas de eucalipto, su principal alimento. Los koalas, por su parte, pueden asimilar hasta cierto nivel estas toxinas, pero no digerirlas en cantidades ilimitadas, advierten los científicos.

Mella y sus colegas decidieron ensayar una posible ayuda para estos animales amenazados: colocaron recipientes de agua en el suelo y en las horquillas de los árboles y, para cerciorarse de los resultados, instalaron cámaras infrarrojas y sensores de movimiento en las cercanías.

En el primer año, el equipo registró 605 visitas de koalas a 10 estaciones de agua. La cantidad total de visitas y el tiempo de consumo se duplicaron durante el verano en comparación con las otras estaciones, lo que indica que los koalas necesitan una fuente de agua adicional cuando hace calor, y que probablemente esto los ayude con la termorregulación.